Американский бомбардировщик впервые совершил посадку за полярным кругом

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Армения

Новый БПЛА-камикадзе

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал видео испытательного полета нового армянского барражирующего боеприпаса. Он внешне похож на БПЛА IAI Harop производства израильской Israel Aerospace Industries.

Armenian-made AI powered kamikaze drone:

- Flight distance 500 km

- Wingspan 2.88 m

- Flight altitude 4000 m

- Useful load 10-12 kg

- Weight 35 kg

More at #ArmHiTech EXPO 2021, March 25-27 in #Yerevan pic.twitter.com/CBRW86cNOU — Hakob Arshakyan (@HakobArshakyan) March 6, 2021

Также Аршакян раскрыл некоторые характеристики нового армянского дрона-камикадзе: дальность полета — 500 км, размах крыльев — 2,88 м, практический потолок — 4000 м, полезная нагрузка — 10–12 кг, масса — 35 кг.

Сообщается, что первая демонстрация нового БПЛА состоится на третьей международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2021, которая пройдет с 25 по 27 марта 2021 года в Ереване.

Бельгия

Временная приостановка полетов F-16 из-за проблем с двигателем

Минобороны Бельгии объявило, что 9 марта 2021 года, по соображениям безопасности, полеты многоцелевых самолетов Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon временно приостановлены. Причина — технические неполадки, связанные с двигателями.

Following an investigation into an #engine incident, the whole fleet of F-16 #fighter jets of the #Belgian Air Component was grounded pending review. https://t.co/R6z98gow6q — AeroTime News (@AviationNews) March 10, 2021

Впервые проблемы с двигателем у F-16 возникли 11 февраля при взлете, и он немедленно приземлился. В ходе расследования была обнаружена неисправность с шарнирно-болтовым соединением. Тщательная проверка всего парка истребителей показала, что значительное количество двигателей имеют аналогичные неполадки.

Индия

Тренажер для подготовки экипажей Tejas

Индийское государственное авиапромышленное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) продемонстрировало комплексный тренажер для подготовки экипажей истребителей HAL Tejas.

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) has demonstrated a comprehensive simulator for the training of HAL Tejas fighter crews as part of the advanced Combat Air Teaming System (CATS) program, designed to interact with the Warrior drones being developed by HAL,.. pic.twitter.com/q7lr4SHwLW — Indian Military News (@indmilitarynews) March 8, 2021

Он был создан в рамках перспективной программы Combat Air Teaming System (CATS), предназначенной для взаимодействия с разрабатываемыми HAL беспилотными летательными аппаратами Warrior, в соответствии с популярной сейчас концепцией «верного ведомого».

Казахстан

Учебно-боевые самолеты L-39 для ВВС Казахстана

Казахстанские ВВС получили модернизированные учебно-боевые самолеты L-39, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«В учебно-авиационный центр Сил воздушной обороны Казахстана в городе Балхаш прибыли учебно-боевые самолеты L-39. В рамках договора государственного оборонного заказа в конце прошлого года они были направлены на завод-изготовитель, где прошли капитальный ремонт и модернизацию», — говорится в сообщении.

В ходе модернизации на самолеты были установлены новая цифровая авионика, системы катапультирования, объективного контроля и средства связи.

Россия

Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 начал предварительные испытания

Самолет продолжит выполнение серии тестов на летно-испытательной и доводочной базе ПАО «Туполев» в подмосковном Жуковском.

ОАК передала для предварительных испытаний первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 https://t.co/xJJPNP5ERC pic.twitter.com/ZZhMY5rolj — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) March 10, 2021

Ту-160М совершил перелет с Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Ракетоносец пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя РФ Анри Наскидянца. Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

Видеоролики об истребителях «МиГ» в московском метро

11 марта 2021 года серия тематических роликов о самолетах корпорации «МиГ» была запущена в трансляцию на экранах Московского метрополитена. Видео можно посмотреть в поездах и на станциях всех веток.

Сейчас показывается первый ролик, посвященный авиационному комплексу МиГ-35. За 1,5 минуты пассажиры смогут увидеть эксклюзивные кадры с закрытой презентации МиГ-35, а также узнать о технических характеристиках истребителя и об истории самой корпорации «МиГ».

Презентация новейшего истребителя МиГ-35 в московском метро pic.twitter.com/49jojFEDSY — Актуальная Россия (@RussiaActually) March 11, 2021

«МиГ-35 — флагманский проект корпорации «МиГ», вершина семейства наших авиационных комплексов. Истребитель создан с широким использованием технологий 5-го поколения. Мы гордимся этим современным самолетом, рады, что теперь его увидят и, уверены, полюбят жители и гости столицы», — рассказал управляющий директор «МиГ» Андрей Герасимчук.

В планах «МиГ» — подготовка ряда других видеосюжетов об уникальных возможностях российской боевой техники.

США

Американский бомбардировщик B-1B совершил первую посадку за Полярным кругом Норвегии

Первая в своем роде короткая посадка и дозаправка на авиабазе Буде были частью учебной миссии сверхзвуковых американских бомбардировщиков, временно развернутых в Норвегии.

USAF B-1 landed north of the Arctic circle at @Luftforsvaret ????????Bodoe Air Station to conduct a “warm-pit refuel” (crew stayed in the cockpit while the B-1 received fuel to return to mission faster). Allied cooperation on tactics, techniques and procedures. @HQUSAFEAFAF pic.twitter.com/9jeqiC2mTO — Manfred Reudenbach (@MReu134) March 9, 2021

Буде к северу от Полярного круга является базой норвежского парка истребителей F-16, в том числе самолетов НАТО, находящихся в боевой готовности для встречи с российскими военными самолетами, вылетающими с Кольского полуострова.

B-1B, приземлившийся в Буде 8 марта, является одним из четырех бомбардировщиков, которые в настоящее время дислоцируются на авиабазе Орланд на юге Норвегии. Самолеты в основном проходят подготовку с ВВС Норвегии, но также участвовали в совместных полетах со шведскими истребителями.

ВВС США приняли первый истребитель Boeing F-15EX

На заводе Boeing в Сент-Луисе представители ВВС Соединенных Штатов официально приняли первый Boeing F-15EX Advanced Eagle. Новый истребитель отправился на авиабазу Эглин для продолжения летных испытаний. Поставка второго экземпляра F-15EX ожидается к концу апреля. Остальные 6 самолетов первой производственной серии рассчитывают выпустить к 2023 году.

???? Farewell to the first #F15EX for the @USAirForce! This fighter is ready for its new home with @TeamEglin. pic.twitter.com/cqOLt02hJX — Boeing Defense (@BoeingDefense) March 11, 2021

ВВС США планируют приобрести 144 единицы Boeing F-15EX для замены устаревшего парка истребителей McDonnell Douglas F-15C/D. Ожидается, что Advanced Eagle будут стоять на вооружении до 2040-х годов.

Турция

США помешали поставкам 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан

«Теперь этот тендер, вероятно, получит Китай», — заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия санкций США против его страны из-за покупки российских систем ПВО С-400.

The USA prevented Turkey from supplying 30 locally-made attack helicopters to Pakistan. The ATAK T-129 is a twin-engine, tandem seat, multi-role, all-weather attack helicopter based on the Agusta A129 Mangusta platform and is equipped with American engines. pic.twitter.com/51KWriVHzJ — ⚡B͛a͛r͛q͛ R͛a͛f͛t͛a͛r͛⚡ (@YMRA65) March 10, 2021

В июле 2018 года Турция и Пакистан подписали соглашение о поставке 30 вертолетов ATAK. Это самый крупный в истории Турции контракт на единовременный заказ оборонной продукции. Его сумма оценивалась в 1,5 миллиарда долларов.

Однако реализация контракта была задержана из-за отказа США предоставить Турции лицензии на экспорт двигателей. Это произошло в связи с тем, что конгресс блокирует поставки американских вооружений Турции, чтобы вынудить ее отказаться от приобретенных ранее у России систем ПВО С-400.

Украина

Пьяный офицер на личном автомобиле протаранил МиГ-29

Инцидент произошел 10 марта на аэродроме Васильков в Киевской области. От столкновения хвостовая часть истребителя загорелась. После ликвидации возгорания выявлены существенные повреждения двигателя и других агрегатов самолета. Виновник ДТП получил ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.

"Исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части А1789 капитан Ш., находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя личным автомобилем Volkswagen, выехал на территорию рулевой дорожки аэродрома, где допустил столкновение с задней частью "МиГ-29" #Украина pic.twitter.com/xqnPvByPe2 — Очень_грустный_MoZaRTъ (@MZRT_RU) March 12, 2021

«Исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части капитан Ш., 1974 года рождения, находясь якобы в состоянии алкогольного опьянения (0,2 промилле) и управляя личным автомобилем Volkswagen Touran, выехал на территорию рулевой дорожки аэродрома воинской части, где допустил столкновение с задней частью военного самолета «МиГ-29», который в то время буксировался к месту стоянки», — говорится в заявлении Минобороны.

По факту произошедшего прокуратура Киевского гарнизона инициировала расследование в досудебном порядке, провинившийся же капитан пока задержан не был.

Южная Корея

Собран первый прототип KAI KF-X

На заводе корпорации KAI в городе Сачхон завершена сборка первого прототипа многоцелевого истребителя KAI KF-X. Проект создания в Южной Корее перспективного истребителя KF-X поколения «4++» осуществляется под руководством ADD и при ведущей роли южнокорейского авиастроительного объединения Korea Aerospace Industries (KAI).

KFX시제 1호기 조립 완료를 앞두고 고사를 지내는모습.

사실 공군에서 항공기 정비할때도 결함이 계속 고쳐지지 않으면 돼지머리에 돈을 끼우고 저런식으로 고사를 지냈다는 이야기를 들었다. 해당 항공기는 F-4E 팬텀이었으며 지금은 공군 군수1학교 격납고에 교보재로 있다. pic.twitter.com/a8xvYa2YiB — CF-105 ARROW (@arrow_cf) March 11, 2021

В декабре 2015 года KAI получила контракт ADD на полномасштабную разработку KF-X. Проектирование самолета завершено в июне 2018 года. С 2021 года планируется построить шесть прототипов и в 2026 году начать серийное производство.

Общая стоимость программы НИОКР оценивается в 8,5 миллиарда долларов США, а стоимость постройки 120 серийных истребителей с 2026 по 2032 годы — еще в 8,8 миллиарда долларов.

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