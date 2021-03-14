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Американский бомбардировщик впервые совершил посадку за полярным кругом

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Американский бомбардировщик впервые совершил посадку за Полярным кругом

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Армения

Новый БПЛА-камикадзе

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал видео испытательного полета нового армянского барражирующего боеприпаса. Он внешне похож на БПЛА IAI Harop производства израильской Israel Aerospace Industries.

Также Аршакян раскрыл некоторые характеристики нового армянского дрона-камикадзе: дальность полета — 500 км, размах крыльев — 2,88 м, практический потолок — 4000 м, полезная нагрузка — 10–12 кг, масса — 35 кг.

Сообщается, что первая демонстрация нового БПЛА состоится на третьей международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2021, которая пройдет с 25 по 27 марта 2021 года в Ереване.

Бельгия

Временная приостановка полетов F-16 из-за проблем с двигателем

Минобороны Бельгии объявило, что 9 марта 2021 года, по соображениям безопасности, полеты многоцелевых самолетов Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon временно приостановлены. Причина — технические неполадки, связанные с двигателями.

Впервые проблемы с двигателем у F-16 возникли 11 февраля при взлете, и он немедленно приземлился. В ходе расследования была обнаружена неисправность с шарнирно-болтовым соединением. Тщательная проверка всего парка истребителей показала, что значительное количество двигателей имеют аналогичные неполадки.

Индия

Тренажер для подготовки экипажей Tejas

Индийское государственное авиапромышленное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) продемонстрировало комплексный тренажер для подготовки экипажей истребителей HAL Tejas.

Он был создан в рамках перспективной программы Combat Air Teaming System (CATS), предназначенной для взаимодействия с разрабатываемыми HAL беспилотными летательными аппаратами Warrior, в соответствии с популярной сейчас концепцией «верного ведомого».

Казахстан

Учебно-боевые самолеты L-39 для ВВС Казахстана

Казахстанские ВВС получили модернизированные учебно-боевые самолеты L-39, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«В учебно-авиационный центр Сил воздушной обороны Казахстана в городе Балхаш прибыли учебно-боевые самолеты L-39. В рамках договора государственного оборонного заказа в конце прошлого года они были направлены на завод-изготовитель, где прошли капитальный ремонт и модернизацию», — говорится в сообщении.

В ходе модернизации на самолеты были установлены новая цифровая авионика, системы катапультирования, объективного контроля и средства связи.

Россия

Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 начал предварительные испытания

Самолет продолжит выполнение серии тестов на летно-испытательной и доводочной базе ПАО «Туполев» в подмосковном Жуковском.

Ту-160М совершил перелет с Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Ракетоносец пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя РФ Анри Наскидянца. Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

Видеоролики об истребителях «МиГ» в московском метро

11 марта 2021 года серия тематических роликов о самолетах корпорации «МиГ» была запущена в трансляцию на экранах Московского метрополитена. Видео можно посмотреть в поездах и на станциях всех веток.

Сейчас показывается первый ролик, посвященный авиационному комплексу МиГ-35. За 1,5 минуты пассажиры смогут увидеть эксклюзивные кадры с закрытой презентации МиГ-35, а также узнать о технических характеристиках истребителя и об истории самой корпорации «МиГ».

«МиГ-35 — флагманский проект корпорации «МиГ», вершина семейства наших авиационных комплексов. Истребитель создан с широким использованием технологий 5-го поколения. Мы гордимся этим современным самолетом, рады, что теперь его увидят и, уверены, полюбят жители и гости столицы», — рассказал управляющий директор «МиГ» Андрей Герасимчук.

В планах «МиГ» — подготовка ряда других видеосюжетов об уникальных возможностях российской боевой техники.

США

Американский бомбардировщик B-1B совершил первую посадку за Полярным кругом Норвегии

Первая в своем роде короткая посадка и дозаправка на авиабазе Буде были частью учебной миссии сверхзвуковых американских бомбардировщиков, временно развернутых в Норвегии.

Буде к северу от Полярного круга является базой норвежского парка истребителей F-16, в том числе самолетов НАТО, находящихся в боевой готовности для встречи с российскими военными самолетами, вылетающими с Кольского полуострова.

B-1B, приземлившийся в Буде 8 марта, является одним из четырех бомбардировщиков, которые в настоящее время дислоцируются на авиабазе Орланд на юге Норвегии. Самолеты в основном проходят подготовку с ВВС Норвегии, но также участвовали в совместных полетах со шведскими истребителями.

ВВС США приняли первый истребитель Boeing F-15EX

На заводе Boeing в Сент-Луисе представители ВВС Соединенных Штатов официально приняли первый Boeing F-15EX Advanced Eagle. Новый истребитель отправился на авиабазу Эглин для продолжения летных испытаний. Поставка второго экземпляра F-15EX ожидается к концу апреля. Остальные 6 самолетов первой производственной серии рассчитывают выпустить к 2023 году.

ВВС США планируют приобрести 144 единицы Boeing F-15EX для замены устаревшего парка истребителей McDonnell Douglas F-15C/D. Ожидается, что Advanced Eagle будут стоять на вооружении до 2040-х годов.

Турция

США помешали поставкам 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан

«Теперь этот тендер, вероятно, получит Китай», — заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия санкций США против его страны из-за покупки российских систем ПВО С-400.

В июле 2018 года Турция и Пакистан подписали соглашение о поставке 30 вертолетов ATAK. Это самый крупный в истории Турции контракт на единовременный заказ оборонной продукции. Его сумма оценивалась в 1,5 миллиарда долларов.

Однако реализация контракта была задержана из-за отказа США предоставить Турции лицензии на экспорт двигателей. Это произошло в связи с тем, что конгресс блокирует поставки американских вооружений Турции, чтобы вынудить ее отказаться от приобретенных ранее у России систем ПВО С-400.

Украина

Пьяный офицер на личном автомобиле протаранил МиГ-29

Инцидент произошел 10 марта на аэродроме Васильков в Киевской области. От столкновения хвостовая часть истребителя загорелась. После ликвидации возгорания выявлены существенные повреждения двигателя и других агрегатов самолета. Виновник ДТП получил ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.

«Исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части капитан Ш., 1974 года рождения, находясь якобы в состоянии алкогольного опьянения (0,2 промилле) и управляя личным автомобилем Volkswagen Touran, выехал на территорию рулевой дорожки аэродрома воинской части, где допустил столкновение с задней частью военного самолета «МиГ-29», который в то время буксировался к месту стоянки», — говорится в заявлении Минобороны.

По факту произошедшего прокуратура Киевского гарнизона инициировала расследование в досудебном порядке, провинившийся же капитан пока задержан не был.

Южная Корея

Собран первый прототип KAI KF-X

На заводе корпорации KAI в городе Сачхон завершена сборка первого прототипа многоцелевого истребителя KAI KF-X. Проект создания в Южной Корее перспективного истребителя KF-X поколения «4++» осуществляется под руководством ADD и при ведущей роли южнокорейского авиастроительного объединения Korea Aerospace Industries (KAI).

В декабре 2015 года KAI получила контракт ADD на полномасштабную разработку KF-X. Проектирование самолета завершено в июне 2018 года. С 2021 года планируется построить шесть прототипов и в 2026 году начать серийное производство.

Общая стоимость программы НИОКР оценивается в 8,5 миллиарда долларов США, а стоимость постройки 120 серийных истребителей с 2026 по 2032 годы — еще в 8,8 миллиарда долларов.

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