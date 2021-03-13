США, Япония, Индия и Австралия создают азиатское НАТО

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о попытках США создать азиатское НАТО, первых американо-китайских переговорах, формировании альтернативного правительства в Мьянме, а также борьбе с терроризмом в Таиланде и с коммунистами на Филиппинах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

12 марта лидеры США, Японии, Индии и Австралии впервые в истории в режиме видеоконференции провели переговоры в рамках «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad).

Участники обсудили большой перечень региональных вопросов, включая поддержание «основанного на правилах порядка» в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, проблемы китайско-австралийских отношений, споры вокруг островов Сэнкаку/Дяоюйдао, приграничное противостояние между Нью-Дели и Пекином. Главы четырех государств также пообещали работать вместе для восстановления демократии в Мьянме и добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи.

Достигнута договоренность о создании трех специальных рабочих групп. Первая займется разработкой и установлением стандартов для новых технологий, включая 5G и искусственный интеллект. Вторая призвана координировать сотрудничество в борьбе с последствиями изменения климата в соответствии с Парижским соглашением. А третья будет осуществлять совместную программу по вакцинации от COVID-19.

Индия должна будет произвести 1 млрд доз вакцины Johnson & Johnson при финансовой поддержке США и Японии. С логистикой поможет Австралия, а распределять вакцину планируется среди стран Индо-Тихоокеанского региона и, возможно, Африки.

An historic meeting for India, the United States, Japan and Australia - the first ever leaders’ meeting of the Quad.



For us, this meeting is about how we keep Australia and the Indo-Pacific region we live in safe, stable and secure.



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Еще одна совместная инициатива США, Японии, Индии и Австралии — укрепление сотрудничества в вопросе обеспечения поставок редкоземельных металлов. Сейчас на этом рынке доминирует Китай. Ранее сообщалось, что Пекин изучает вариант запрета или существенного ограничения экспорта важнейших для оборонного производства ресурсов в ответ на попытки Вашингтона и его союзников сдерживать технологическое развитие КНР.

В первом совместном заявлении по итогам саммита «Четырехстороннего диалога по безопасности» прямо не упоминался Китай, хотя практически все обсуждаемые вопросы и предложенные программы так или иначе касаются проблемы противодействия растущему влиянию Пекина в регионе.

Менее чем за два месяца новая администрация Джо Байдена заметно продвинулась в создании квазисоюза США, Японии, Австралии и Индии в качестве противовеса подъему Китая.

Одним из важных результатов последней встречи стала большая вовлеченность Индии, которая ранее избегала формальных союзов против КНР, сохраняя более нейтральную позицию.

«Сегодняшняя встреча на высшем уровне показывает, что Quad достиг зрелости. Теперь он останется важной опорой стабильности в регионе», — заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Speaking at the First Quad Leaders’ Virtual Summit. https://t.co/Ypom6buHxS — Narendra Modi (@narendramodi) March 12, 2021

Продолжая усилия по укреплению традиционных союзов в Азии госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин на следующей неделе планируют посетить Японию и Южную Корею, что станет первым заграничным визитом высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Блинкен и Остин проведут встречи со своими корейскими и японскими коллегами в формате «2+2» и обсудят сотрудничество по COVID-19, изменение климата, координацию политики в отношении Северной Кореи, продвижение прав человека и верховенства закона, а также «усилия по сдерживанию стран, которые нарушают обязательства и бросают вызов нашим интересам и ценностям». Под таким странами подразумевается, прежде всего, Китай.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга отдельно пообщается с американскими чиновниками. В пятницу он заявил, что намерен посетить Вашингтон в первой половине апреля и провести переговоры с президентом Джо Байденом. Если все пойдет по плану, Суга станет первым иностранным лидером, который встретится с новым президентом США лично.

После Японии и Южной Кореи Ллойд Остин отправится в Индию. На встрече с министром обороны Раджнатхом Сингхом и другими высокопоставленными руководителями национальной безопасности планируется «обсудить углубление двустороннего оборонного партнерства и продвижение сотрудничества между странами для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

US Defence Secretary #LloydAustin (@SecDef) will visit #India next week to meet Defence Minister Rajnath Singh (@rajnathsingh) as Washington focuses on China as an emerging threat, according to a Pentagon (@PFPAOfficial) official.



Photo: IANS (File) pic.twitter.com/hxixPo7dbc — IANS Tweets (@ians_india) March 13, 2021

Китай

18-19 марта в Анкоридже на Аляске пройдет первая встреча между высокопоставленными представителями США и Китая. Госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан проведут переговоры с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи и главой МИД КНР Ван И.

При этом стороны по-разному оценивают грядущее мероприятие, что говорит о существенных расхождениях во взглядах на американо-китайские отношения в целом.

«Приглашенный Соединенными Штатами Китай в ближайшие дни проведет стратегический диалог на высоком уровне с американской стороной», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

В ответ Блинкен сказал, что это не стратегический диалог и на данный момент США не намерены проводить серию последующих встреч. Салливан охарактеризовал встречу как возможность прояснить «фундаментальные интересы и ценности Вашингтона», а не как форум для обсуждения конкретных деталей. Разговор будет касаться многих стратегических вопросов, включая Гонконг, Синьцзян, Тайвань и напряженность Китая в отношениях с другими странами «Четырехстороннего диалога по безопасности».

В свою очередь Чжао также озвучил список того, что, по мнению Пекина, должны выполнить США.

«Мы просим Соединенные Штаты рассматривать Китай и отношения Китая и США объективно и рационально, отвергать менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой, уважать суверенитет Китая, интересы безопасности и развития, а также прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая», — отметил представитель МИД КНР.

US State Secretary Blinken to meet with China counterparts top diplomat, Yang Jiechi, and State Councillor Wang Yi in Alaska next week https://t.co/ss6XSRxlkq via @Reuters pic.twitter.com/lFKAkUmjoB — ???????? ????????????????Dan Popescu ???????????????????????? (@PopescuCo) March 10, 2021

Мьянма

Не стихает противостояние между военным правительством и сторонниками Аун Сан Су Чжи и ее партии «Национальная лига за демократию», которые организовали Движение гражданского неповиновения. В ходе уличных столкновений погибли уже свыше 70 человек.

«Комитет, представляющий Пьитаунзу Хлюто» (CRPH) избрал Ман Вин Кхайн Тана временным вице-президентом и возложил на него функций главы государства. Таким образом около 380 членов парламента Мьянмы, избранных на выборах 8 ноября 2020 года, пытаются сформировать альтернативное военным правительство.

Христианин и этнический карен, Ман Вин Кхайн Тан прежде был спикером верхней палаты парламента. Он также является внуком Ман Ба Кхайна, который стоял у истоков современной мьянманской государственности будучи членом переходного кабинета министров во главе с генералом Аун Саном.

#Myanmar's @CrphMyanmar-appointed acting #VP Mahn Win Khaing Than gave 1st national address via FB. Says this is darkest moment for all but the new dawn is in sight. Promises to try to abolish the 2008 Constitution & draft new one to build a federal union #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/EWoEMm4QRI — May Wong (@MayWongCNA) March 13, 2021

CRPH также ведет переговоры с несколькими этническими вооруженными организациями (ЭВО), пытаясь заручиться их поддержкой.

11 марта Армия независимости Качина (KIA) напала на аванпост вооруженных сил Мьянмы в районе Пхакант в штате Качин. Ранее также сообщалось о столкновениях между мьянманскими военными и Национальным союзом каренов (KNU). Обе ЭВО поддержали участников Движения гражданского неповиновения, но согласились оказывать им защиту только на своей территории.

В то же время военные власти отменили решение о признании Армии Аракана (AA) террористической организацией, так как она «больше не совершает никакие террористические акты».

С ноября 2020 года между вооруженными силами Мьянмы и АА, которая действует в штате Ракхайн, сохраняется режим прекращения огня. Есть основания полагать, что военные договорились о легализации группировки и допуске ее к участию в следующих выборах в качестве политической силы.

Arakan Army

The Rakhine Army

It is not the stick of any country, any organization, any individual

For the liberation of all Arakanese

Free, built with the heart and soul of all Arakanese

It is the army. pic.twitter.com/LzyIzVCnY4 — Ms,phyu (Rakhine State) (@MsRakhine) March 8, 2021

Сингапур

Военнослужащий Амирулл Али был задержан правоохранителями по подозрению в подготовке нападения на евреев в крупнейшей синагоге Сингапура. 20-летний сингапурец также хотел поехать в Газу, чтобы присоединиться к военному крылу ХАМАС в его борьбе против Израиля.

Интерес Амирулла к израильско-палестинскому конфликту возник в 2014 году после просмотра видео, в котором палестинцы подвергаются бомбардировкам израильской авиации. Дальнейшее чтение интернет-ресурсов и радикальной литературы по теме сформировало стойкое убеждение, что Израиль угнетает палестинцев.

В результате молодой мужчина решил совершить теракт с ножом в синагоге на улице Вателоо. После этого он планировал опубликовать в Интернете манифест, «чтобы побудить всех угнетенных людей совершать нападения на тиранические режимы, используя любые необходимые средства, включая убийства и самосуд».

Это уже второй случай готовившегося нападения в Сингапуре в этом году. В январе был арестован 16-летний школьник, который намеревался атаковать две мечети в городе.

The goal of 20-year-old Amirull Ali was to kill three Jewish males, said the Ministry of Home Affairs. https://t.co/tfknED9WNd — Yahoo Singapore (@YahooSG) March 10, 2021

Таиланд

12 марта силы безопасности предотвратили взрыв заминированного автомобиля возле полицейского участка в районе Раман провинции Яла на юге страны.

Две самодельные бомбы, сделанные из 10-килограммовых газовых баллонов, были обнаружены в припаркованном пикапе, который террористы угнали утром того же дня. Еще одно небольшое взрывное устройство нашли в мусорном баке рядом с авто.

В настоящее время полиция и военные разыскивают пятерых мужчин, подозреваемых в принадлежности к сепаратистской группировке «Рунда Кумпулан Кечил» (Малые патрульные подразделения, РКК). Структура была основана в 2000 году молодыми салафитами из крупнейшей радикальной исламистской организации «Национальный революционный фронт» (BRN). Около 500 боевиков разбитых на небольшие и очень закрытые группы, которые действуют как спецназ, ранее прошли военную подготовку в Индонезии.

YALA: A delivery pickup truck stolen on Friday morning by a group of armed men for use as a car bomb was found parked behind a police station in Raman district and the bombs safely destroyed. #BangkokPost #Thailand #Yala https://t.co/hEFU7jRFHH — Bangkok Post (@BangkokPostNews) March 13, 2021

Филиппины

7 марта полиция Филиппин провела серию рейдов против левых активистов и повстанцев в четырех провинциях главного острова страны — Лусон. В результате было убито девять человек и арестовано еще шесть. Это стало крупнейшей акцией против коммунистического движения за время президентства Родриго Дутерте.

Среди убитых координатор провинциального отделения левого движения «Новый патриотический альянс» (Bayan), которое представлено в Конгрессе.

Полиция заявила, что обнаружила взрывчатку и различное огнестрельное оружие у подозреваемых. Правозащитники, в свою очередь, считают, что правоохранители всё подбросили с целью обвинить обычных активистов в преступлениях. СМИ окрестили инцидент «Кровавым воскресеньем».

Рейды произошли всего через два дня после того, как Дутерте приказал силам безопасности покончить с коммунистическим восстанием, которое длится с 1969 года.

«Если произойдет столкновение, и вы увидите, что они вооружены, убивайте, убивайте их, не обращайте внимания на права человека... Это мой приказ. Я попаду в тюрьму. С этим нет проблем. У меня нет сомнений в том, что я делаю то, что должен», — заявил президент Филиппин.

The 9 activists that were killed held advocacies that challenged the powers that be, from labor organizing to farmers’ rights to climate justice – all the way to their brutal end. We tell their stories. https://t.co/RUKYh4VOVX — Rappler (@rapplerdotcom) March 8, 2021

Южная Корея

Южная Корея и Соединенные Штаты достигли соглашения об увеличении расходов Сеула на содержание американских войск на 13,9% до 1,03 миллиарда долларов в год.

Предлагаемое шестилетнее соглашение заменит предыдущий договор, срок действия которого истек в конце 2019 года. Это устранит главный раздражитель в отношениях США и Южной Кореи. Переговоры затянулись, поскольку администрация бывшего президента США Дональда Трампа требовала слишком большого увеличения доли Сеула и угрожала сократить количество своих военных.

Новое соглашение свидетельствует о том, что администрация Байдена делает упор на выстраивание более тесных отношений со своими союзниками в Азии, что должно помочь в сдерживании Китая.

Командующий американским воинским контингентом на Корейском полуострове (USFK) Роберт Абрамс также заявил, что США планируют в этом году развернуть на территории Южной Кореи еще две системы ПРО. Никаких подробностей на этот счет американцы пока не сообщили, и с Сеулом, видимо, консультации пока не проводились.