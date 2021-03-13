КГБ исполнилось 67 лет: кем были самые могущественные спецслужбисты мира

Ровно 67 лет назад в СССР был создан Комитет государственной безопасности (КГБ). Он стал центральным органом управления в сфере обеспечения госбезопасности страны и настоящим символом целой эпохи, просуществовав дольше, чем все его предшественники. Для одних современников эта аббревиатура ассоциировалась со строгим тоталитарным строем, для других она осталась синонимом к словам «порядок» и «величие державы».

Как все начиналось

Идея создания «оперативно-чекистских управлений и отделов» в составе МВД СССР принадлежала Сергею Круглову, министру внутренних дел. Официальную записку с предложением он подал в ЦК КПСС 4 февраля 1954 года. И по сей день при упоминании КГБ даже у скептиков в голосах слышен трепет. Ведь это ведомство в какой-то момент стало одним из символов СССР, а по факту — одним из столпов Советского Союза. В политической мифологии Комитет Госбезопасности воспринимался как некий вездесущий и всеохватывающий «спрут». И с исторической точки зрения это довольно удивительно.

Да, в полномочия КГБ входили и разведка, и контрразведка, и пограничная служба, и оперативно-розыскная деятельность, и курирование экономических вопросов и многое-многое другое. А государственные структуры такого рода и с такой широтой полномочий, как говорят нам самого разного рода политологи, запросто могут стать предвестниками тоталитаризма, а то и вообще захвата государственной власти «силовиками».

Более того, КГБ, которым до сих пор старые либералы пугают либералов молодых, появился в 1954-м. А это очень интересный год. Это конец сталинской эпохи. Это, на минуточку, начало «хрущевской оттепели». Того периода, который даже американские профессиональные советологи, типа Мартина Малиа, называли «беззубым тоталитаризмом», имея в виду колоссальное смягчение политического режима.

Парадоксально, не правда ли? В Стране Советов появляется силовой орган с широчайшими возможностями, жутко засекреченный и подотчетный только ЦК КПСС, но внезапно наступает «оттепель». А затем и эпоха Брежнева, которую даже яростные противники Советского Союза называют пиком развития СССР, в том числе и по уровню такой неизмеряемой категории, как гуманизм.

Внезапно в Советском Союзе, прошедшем через многие потрясения, появление этого самого «страшного» КГБ обеспечил мирное небо над головой, покой и эпоху благоденствия.

Мифы и реальность

Если смотреть на историческую и политическую мифологию, сверяясь с датами, можно увидеть две реальности. Одну — в которой страшный КГБ довлеет над всеми и каждым. Где мрачные чекисты пакуют в «черные воронки» без суда и следствия простых граждан, чтобы увезти их в неизвестном направлении.

А другая, параллельная реальность — это «хрущевская оттепель» и брежневский… нет, не застой, брежневский пик социализма для тех же обычных людей. С тем самым «самым вкусным в мире мороженым из детства».

И отвечая на этот вопрос, можно, конечно, зарыться в историю, структуру Комитета, в бюджеты и полномочия. Но вот о чем крайне мало пишут, так это о психологии комитетчиков. О том, чем они руководствовались в своей работе. Там, у себя в голове.

Здесь снова стоит начать про «народную мифологию». Как-то так с девяностых повелось, что хорошим тоном считается охарактеризовать сотрудника КГБ (а позднее, «по наследству», и ФСБ), как человека жесткого, циничного, в голове у которого беспрестанно звучит макиавеллианское «цель оправдывает средства».

Но автор этого текста не только по долгу работы, но и по долгу общественной деятельности общался с некоторым количеством тех самых сотрудников. И молодых, которые уже КГБ не застали, и пожилых, которые там служили.

И вот что хочется сказать: все эти разговоры про циничных «чекистов» — это либо вранье, либо глубочайшее заблуждение.

Не просто люди

В первую очередь представители этой профессии правда были, да и сейчас остаются — идейны. Что-то такое было в советском воспитании и педагогике на сломе XX века, что привело и приводит в ряды нашей контрразведки каких-то совершенно удивительных по внутренней организации людей. Людей, которые в советскую эпоху искренне верили, что их цель — охранять Родину. Как бы пафосно это ни звучало. Но это правда. Притом правда безоговорочная, озвученная автору этих строк в настолько «неформальной» обстановке и настолько спокойно и буднично, безо всякого пафоса, что веришь. Веришь сразу же в то, что слова про «служить и защищать» у этих людей не для галочки, у них он в сердце.

Конечно, другой вопрос в том, что под этим «служить и защищать» подразумевали и подразумевают эти специалисты с весьма широкими полномочиями. Увы, здесь сыграл свою роль драматизм российской неразрывной истории в ее советский период.

Но речь в данном случае не об этом, а об искренности, что ли. Об антитезе общественного мифа о циничных чекистах, которые просто «делали свое дело». В Евангелии такой цинизм описан очень меткими словами: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих», и что в православной традиции называется «теплохладность».

И да, случалось автору этих строк беседовать и с «холодными», как озеро Коцит в дантовском аду, и с горячими, пылающими, как Солнце людьми в штатском. Но ни одного «теплохладного» циника, о которых любят посудачить на «диссидентских» кухнях, среди сотрудников этих органов автор, к счастью, не встречал.

Поэтому, завершая речь о дате создания КГБ, хочется еще раз сказать: там работали люди. Прекрасные, искренние, идейные люди. И очень большое счастье для всей нашей страны, что эта школа советского идейного «холода» или «пламени» после развала СССР перешла вместе с частью функций к фактическому правопреемнику — Федеральной Службе Безопасности. Эти люди действительно служили, служат и защищают. Нас с вами.