Авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на учения в Средиземном море

Ираклион, 13 марта. Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр»), прибыла в Средиземное море для совместных учений с Грецией и Италией.

Ранее СМИ передавали, что авианосная группа ВМС США прошла пролив Гибралтар и легла на курс в Средиземноморье. Здесь экипаж авианосца примет участие в совместных учениях, о чем передала пресс-служба 6-го оперативного флота США. После маневров американские корабли на некоторое время намерены задержаться в акватории Средиземного моря для взаимодействия с флотом стран НАТО.

В настоящее время авианосная группа находится на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит. Помимо авианосца Dwight Eisenhower в группу включили ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

Ранее журналистам стало известно, что американские подводники проиграли битву постельным клопам. Насекомые испортили подводникам учения ICEX-2020 в водах Северного Ледовитого океана, измотав военных.