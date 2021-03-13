«Аватар» после старта проката в Китае стал самым кассовым фильмом

Лос-Анджелес, 13 марта. Блокбастер американского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» снова был признан самой кассовой картиной за всю историю кинематографа.

В Китае запустили повторный показ «Аватара», всего лишь за сутки фильм собрал в прокате 8,9 млн долларов. Общая сумма кассовых сборов превысила 2,798 млрд долларов, пишет The Deadline. Таким образом, фильм Кэмерона обогнал проект студии Marvel «Мстители: Финал», который в прокате принес своим создателям 2,797 млрд долларов.

По мнению режиссера «Аватара», выступившего перед стартом показа в Китае, фильм по-прежнему актуален, поскольку это история о взаимоотношениях человека и природы. Известно, что съемки второй части «Аватара» завершены, а третий эпизод франшизы готов на 95%. Продолжение истории о жителях загадочной планеты Пандора выйдет в конце 2021 года.