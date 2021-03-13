Голосовой ассистент Тинькофф появился в соцсети ClubHouse

Москва, 13 марта. «Тинькофф» встроил голосового ассистента Олега в социальную сеть ClubHouse. Ожидается, что он будет функционировать в качестве полноценного пользователя.

Данный ассистент является первым случаем интеграции голосового помощника и технологий синтеза, а также распознавания речи в этой социальной сети. Об этом заявили представители банка.

Ожидается, что голосовой ассистент будет функционировать в сети в качестве полноценного пользователя. С его помощью модераторы комнат будут иметь дополнительные возможности для общения с пользователями.

«Мы протестировали возможность расшифровывать аудиозвонки в текст в режиме реального времени в собственный телеграм-канал и опробовали ее на примере комнаты про финансовые результаты Тинькофф за 2020 год», — рассказал директор по технологиям искусственного интеллекта «Тинькофф» Павел Калайдин изданию LIVE24.

Голосовой помощник Олег сможет не только слушать выступления спикеров и вести собственные трансляции в телеграм-канале. Он будет выступать в качестве модератора комнат, озвучивать вопросы и следить за регламентом выступлений, добавили представители банка.

Не так давно эксперт раскрыл секрет успеха социальных сетей с голосовым общением. По его мнению, людям интересен ClubHouse из-за того, что его посещают знаменитости типа Илона Маска и Марка Цукерберга.