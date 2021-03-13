Двух мужчин с инсультом удалось спасти за сутки в Рязани

Рязань, 13 марта. Двое жителей города попали в больницу из-за инсульта. Их жизни удалось спасти благодаря современной технологии.

Врачи оказали своевременную помощь пациентам за одни сутки, сообщает региональный Минздрав. Медики во время работы использовали операцию тромбоэкстракции — сравнительно новую технологию, при которой тромб вытаскивается тонким инструментом.

Движение конечностей и речь у рязанцев восстановились уже на операционном столе. Переживших инсульт подопечных местного медучреждения перевели из реанимации в общее отделение, скоро они вернутся к нормальной жизни.

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