Несовершеннолетняя дочь Волочковой зарабатывает на рекламе в соцсетях

Москва, 13 марта. Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна нашла способ зарабатывать деньги в 15 лет. Подросток размещает рекламу в социальных сетях и продает свои картины.

Девушка еще только учится в престижном лицее, но уже сама прилично зарабатывает. За рекламное объявление несовершеннолетняя дочь Волочковой получает до 10 тысяч рублей.

«Я считаю, что не нужно слишком много брать, поскольку не считаю свой аккаунт какой-то вершиной или пьедесталом», — объяснила она.

Школьница, кроме того, готовится выпустить сборник стихотворений.

«Чем раньше начинаешь зарабатывать, тем лучше», — подчеркнула девушка в шоу «Ты не поверишь!»

Дочь Волочкова родила от бизнесмена Игоря Вдовина. Ариадна живет с отцом, долгое время она не могла наладить отношения с матерью. Но решила первой пойти на примирение: предложила балерине выступить под свою песню, которую исполнила на французском языке.

Волочкова рассказывала в Instagram, что дочь даже погостила у нее дома. По словам балерины, они провели замечательное время вдвоем: смотрели кино, угощались креветками и разговаривали. Кадрами с уютного вечера балерина поделилась в своем аккаунте.