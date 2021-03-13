Американские СМИ назвали главную опасность российского гиперзвукового оружия

Вашингтон, 13 марта. США отстают от России в области создания гиперзвукового оружия. К такому выводу пришли эксперты американского издания Live Science.

Аналитики напомнили, что впервые о создании гиперзвукового оружия российским специалистами стало известно в 2018 году. Скорость российских гиперзвуковых ракет достигает 20 Махов. При этом главной опасностью подобного вооружения заключается в том, что на него не распространяются существующие договоры между Россией и США, передает «ПолитРоссия».

«Эти системы создают больший риск стратегического просчета, и неясно, можно ли эффективно справиться с этими рисками», – говорится в публикации.

Эксперты напомнили, что США работают над созданием собственного гиперзвукового оружия. При этом запланированный на 2020 год запуск американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования HAWC так и не состоялся. Испытания были перенесены на 2021 год.

Ранее стало известно, что работы по созданию зенитно-ракетных комплексов нового поколения С-500 будут завершены в 2021 году. По словам гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, С-500 не будет поставляться на экспорт, пока не поступит в ВС России. При это он подчеркнул, что ряд стран уже заинтересовались покупкой новых зенитно-ракетных комплексов.