Вашингтон, 13 марта. Количество засушливых районов не увеличится из-за изменений климата в мире. К такому выводу пришли специалисты Гарвардской школы инженерных и прикладных наук Джона А. Полсона.

В ходе предыдущих исследований зарубежных ученых сформировалась теория, согласно которой площадь засушливых районов должна расти по мере нагревания планеты. Однако в Гарвардской школе инженерных и прикладных наук Джона А. Полсона такое предположение опровергли.

Долгое время при разработке климатических моделей специалисты анализировали только атмосферу. Однако теперь они учитывают еще и поведение растительности, а также гидрологию суши. Чем теплее климат, тем больше расхождение между поведением атмосферы и поверхности Земли.

Ученые попытались объяснить это с помощью новой метрики исследования засушливых земель. Они учитывали биологические реакции на более высокий уровень CO2. В результате ученые выяснили, что площадь засушливых районов не будет увеличиваться резко.

Главы США, Японии, Австралии и Индии ранее заявили о готовности тесно сотрудничать по вопросам распределения вакцин от COVID-19, климата и безопасности. Власти стран намерены прикладывать все усилия для реализации пунктов Парижского соглашения.