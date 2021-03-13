Ученые из США описали сходство людей и загадочных древних существ

Вашингтон, 13 марта. Сходство людей и древних существ, населявших Землю 550 млн лет назад, обнаружили исследователи из Соединенных Штатов.

Ученые объяснили схожесть эдиакарской биоты, комплекса ископаемых, и человеческих организмов. Известно, что древние загадочные существа населяли дно океана около 550 млн лет назад, рассказали специалисты из Смитсоновского национального музея естественной истории.

«Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы», — объяснили исследователи, описывая схожесть существа с человеком.

Животных, напоминающих морских губок, нашли на дне моря под шельфовым ледником Фильхнера. Обнаружить их удалось во время исследовательского бурения, поделились специалисты из Великобритании.