Злоумышленники оставили без дорогой спецтехники бизнес-леди из Петербурга

Санкт-Петербург, 13 марта. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту кражи в Ленинградской области. Ущерб от преступной деятельности составил 1,8 миллиона рублей.

К стражам порядка обратилась руководительница одной из компаний Петербурга. Она рассказала, что в Выборгском районе у семьи есть гараж. Там ее супруг хранил лодочный мотор и два новых снегоболотохода. В деревню потерпевшие не ездили в течение двух недель.

Приехав, они обнаружили вскрытый гараж и пропавшую дорогую спецтехнику.

В Петербурге стражи порядка раскрыли кражу российского грузовика. Найденное в нем имущество фигурант продал, а деньги потратил на личные нужды, сообщал ФАН.