Захаров: день выборов в ЦАР продемонстрирует прогресс страны на пути к миру



Банги, 13 марта. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что приближающийся день парламентских выборов продемонстрирует прогресс, который совершила страна за последние месяцы.

«Армия, жандармерия и полиция проделали большую работу по обеспечению безопасности. День выборов должен продемонстрировать огромный прогресс, достигнутый Центральноафриканской Республикой на пути к миру», — написал на своей странице в Twitter политик.

Второй тур выборов в законодательные органы ЦАР пройдет в воскресенье, 14 марта. Обеспечение безопасности на предстоящем голосовании стало приоритетной задачей для всех силовых ведомств республики. Российские инструкторы помогают центральноафриканцам в подготовке важного политического мероприятия.