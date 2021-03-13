Почти 13 тысяч случаев COVID-19 выявили на Украине за сутки

Киев, 13 марта. Врачи на Украине выявили 12 946 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Коронавирус подтвердился почти у 13 тыс. жителей Украины за минувшие 24 часа. Зарегистрировано 230 летальных исходов. Полностью COVID-19 смогли побороть 4360 пациентов. Среди заболевших 649 детей и 450 медработников, говорится в сообщении главы минздрава.

Всего с начала пандемии на Украине выявили более 1,4 млн новых случаев коронавируса, 1,8 млн человек смогли излечиться, порядка 28 тыс. граждан скончались.

Ранее Степанов заявил, что более 50% врачей отказались делать прививку против COVID-19. Для вакцинации на Украине применяется индийский препарат Covishield, разработанный совместно с AstraZeneca/Oxford. Эпидемиологическая обстановка в стране близка к критической, Киев рассматривает возможность введения локдауна.