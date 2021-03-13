Сенегальская молодежь против Франции: как Париж растерял влияние в бывшей колонии



Прошедшие в Сенегале массовые акции протеста из-за ареста оппозиционного политика Усмана Сонко сопровождались не только столкновениями демонстрантов с полицией, но и атаками на офисы французских компаний.



По предварительным оценкам, за несколько дней протестов пострадали три банка, более 10 сервисных станций Total. Но больше всех досталось супермаркетам «Ашан». Только за 5 марта погромщики атаковали 24 магазина торговой сети, из них 10 были почти полностью уничтожены.

Главными носителями антифранцузских настроений в Сенегале в последнее время стали молодые люди.



Во-первых, это объясняется исторической травмой. И хотя страна, де-юре, независима, влияние Франции на бывшую колонию огромно. В стране действуют более 250 французских компаний с общим оборотом около трех миллиардов евро. Европейские фирмы занимают доминирующее или даже монопольное положение в ряде секторов экономики африканской страны. Крупнейшими из них являются торговые сети Auchan, Carrefour, Utile, Decathlon, телекоммуникационная компания Orange и провайдер связи Sonatel, коммунальная Suez, дорожная Eiffage и другие.



Во-вторых, на фоне положительных экономических показателей французского бизнеса и Сенегала в целом, в стране падают реальные доходы населения и растет уровень безработицы. Примерно 60% нетрудоустроенных – молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет.

Французские власти и представители бизнеса пытаются исправить ситуацию. В качестве примера приводят статистику, что только компания «Ашан» дает Сенегалу около 1700 рабочих мест и поддерживает до 500 местных компаний. Однако, местные жители стали свидетелями разорения небольших магазинчиков у себя в районах. Мелкие предприниматели не смогли выдержать конкуренции с торговой сетью. По разным оценкам, это около семи тысяч коммерсантов.

Все это приводит к росту недовольства сенегальцев как самой Францией, так и правительством страны, которое обвиняют в обслуживании интересов бывшей метрополии.

Массовые беспорядки в Сенегале продолжаются уже около недели. Столкновения активистов с полицией начались после того, как сторонники лидера оппозиции Усмана Сонко атаковали полицию камнями. Ранее молодежного лидера обвинили в изнасиловании массажистки. Однако представители мусульманского политика обвинения отрицают, называя их политическим заказом действующей власти.