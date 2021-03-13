Экипажи Су-24 Северного флота выполнили стрельбы по наземным целям в Заполярье

Североморск, 13 марта. Эскадрилья Су-24М Северного флота (СФ) РФ осуществила прицельное бомбометание по наземным объектам в ходе выполнения задач по учебно-боевой подготовке.

В маневрах принимали участие восемь боевых единиц Су-24. Об этом информируют в пресс-службе Северного флота.

Во время проведения учебных тренировок фронтовые бомбардировщики Су-24М нанесли удар по мишенному полю полигона Лумбовский, расположенному на Кольском полуострове. Средствами объективного контроля было зафиксировано точное поражение всех наземных целей.

Помимо этого, пилоты выполняли летные задания парами, прорабатывая слетанность экипажей. Полеты проводились в соответствии с планом боевой подготовки и были направлены на повышение летного мастерства пилотов Северного флота при выполнении задач с применением боевого вооружения.

Ранее стало известно, что на юге России пройдут масштабные стрельбы с участием бомбардировщиков Су-24, а также новейших систем «Тор-М2» и «Бук-М2».