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Завод АвтоВАЗ собрал четыре новых Lada Vesta для испытаний

Завод АвтоВАЗ собрал четыре новых Lada Vesta для испытаний

Ижевск, 13 марта. Специалисты ижевского завода АвтоВАЗ собрали очередную партию обновленных Lada Vesta. Четыре автомобиля предназначены для дорожных испытаний.

Lada Vesta обзавелась светодиодной техникой, оригинальной бамперной группой, новой решеткой радиатора, а также получила измененную форму передних крыльев и легкосплавные колесные диски в новом дизайне. Машина в премиум комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

Новинка появится на рынке в 2022 году. Модель получит новый салон, одной из особенностей которого станет мультимедиа с вертикальным тачскрином. Кроме того, будут изменены блок управления климатом, рулевое колесо, приборная панель и дверные карты.

Технические характеристики измениться не должны. Это будут моторы 1,6 литра мощностью 106 и 122 лошадиных сил и пятиступенчатая механическая коробка передач. Также будут представлены модели с 113-сильным двигателем H4M в паре с вариатором.

Как сообщалось ранее, в США выставили на продажу единственную в стране модель ВАЗ-2110. Продавец просит за автомобиль 10,95 тысячи долларов. Он отмечает, что машина находится в отличном состоянии.

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