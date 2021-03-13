Снегопад нанес ущерб на десятки миллионов рублей тепличникам в Дагестане

Махачкала, 13 марта. Обильный снегопад разрушил теплицы в селе Карабудахкент в Дагестане. Как сообщили ФАН в региональном Минсельхозпроде, пострадали почти все хозяйства населенного пункта, ущерб некоторых из них исчисляется десятками миллионов рублей.

«В селе Карабудахкент, где жители массово занимаются выращиванием овощей защищенного грунта, в результате непогоды обрушились теплицы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что металлические каркасы теплиц не выдержали массы снега и рухнули на урожай томатов. В настоящее время ответственными службами устанавливается общий ущерб, понесенный хозяйственниками, но у наиболее крупных из них он исчисляется десятками миллионов рублей.

«У одного из производителей, который выращивает томаты, пострадал гектар тепличного хозяйства. Ранее он получал грантовую поддержку от государства на развитие своего дела. По его словам, он понес убытки на несколько десятков миллионов рублей», — рассказали ФАН в Минсельхозе Дагестана.

В аграрном ведомстве заверили, что уже прорабатывают меры помощи пострадавшим хозяйствам. Ситуация контролируется местными властями.

«Минсельхозпрод республики формирует реестр тепличных хозяйств для систематизации потенциала и проработки предложений по государственной поддержке отрасли», — сообщили в министерстве.

Ранее ФАН писал, что в 2020 году в Дагестане было произведено более 900 тысяч тонн молока. На показатели отрасли не повлияла пандемия коронавирусной инфекции.