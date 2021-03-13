Инфекционист оценил возможность отмены коронавирусных ограничений в РФ

Москва, 13 марта. Пока рано снимать ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса. Важно, чтобы темпы распространения инфекции замедлились.

Необходимо добиться, чтобы иммунитет к COVID-19 сформировался у 60–70% населения, уточнил инфекционист Александр Горелов. Неважно, как именно это произойдет. Иммунитет может сформироваться и естественным путем, когда переболеет большинство россиян, либо же после массовой вакцинации.

«Суть одна — только сформировав популяционный иммунитет, мы сможем надеяться на реальное замедление эпидпроцесса», — отметил собеседник kp.ru.

Третьей волны коронавируса в России нет, заявил Александр Горелов. Более того, регионы РФ «никак не выберутся» из первой. Раньше в России наблюдался осенний подъем распространения инфекции. Сейчас идет спад. Однако до нулевой отметки еще далеко.

По данным на 13 марта, в 85 регионах РФ выявили 9908 случаев коронавируса. Такие данные предоставили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Почти у 13% новых пациентов отсутствуют какие-либо проявления инфекции. Коронавирус у них выявили благодаря масштабному тестированию.