Полиция проводит проверку после убийства ощенившейся собаки в Рязанской области

Рязань, 13 марта. Полиция и прокуратура начали проверку по факту убийства собаки в селе Дегтяное. Тревогу о жестоком обращении подняли зоозащитники.

Согласно публикациям в соцсетях, нестерилизованная собака родила щенков. Хозяева не кормили их, одна из неравнодушных сельчанок решила ухаживать за несчастными четвероногими.

Пока неизвестно, по какой причине, но хозяева или сами, или позвали охотника, чтобы расправиться с собакой. Животное в итоге было убито выстрелом в голову, щенков зоозащитники успели спасти — люди прибежали на выстрелы и забрали их. Через несколько дней неравнодушные граждане обратились в полицию по факту жестокого обращения.

В Ленинградской области более десятка псов стали жертвами неизвестных «охотников». Злоумышленники якобы стреляли в животных отравленными дротиками, сообщал ФАН.