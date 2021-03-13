В Ростовской области пройдут конкурсы АрМИ «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула»

Ростов-на-Дону, 13 марта. Открытие окружных этапов конкурса АрМИ-2021 среди военных инженеров состоится 17 марта в Ростовской области.

Более 150 военнослужащих в составе нескольких команд будут задействованы в «Безопасном маршруте», а в соревнованиях «Инженерная формула» примет участие пять команд. Конкурсы пройдут с использованием тяжелого механизированного моста ТММ-3М, инженерной машины разграждения ИМР-2, землеройной машины МДК-3, путепрокладчика БАТ-2 и плавучего транспортера ПТС-2.

На оборудованной трассе протяженностью несколько километров необходимо обеспечить прохождение колонны через брод глубиной в 1 метр, участок дистанционно установленного минного поля, блок горящих бревен, противотанковый ров шириной 6 метров и разрушенный участок пути длиной 50 метров.

В программе соревнований «Инженерная формула» – эстафета, в которой каждая команда будет участвовать в составе экипажей для выполнения задач инженерного обеспечения. Эстафета проходит поэтапно, ее протяженность составляет более 4 км.

Конкурс завершится 19 марта. Экипажи команд, показавших лучший результат, выйдут на окружной этап соревнований, где сразятся за возможность представить Западный военный округ на АрМИ-2021.

Ранее в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021» в Севастополе стартовал конкурс по подводному многоборью «Глубина-2021», в котором приняли участие военные водолазы.