В Курской области власти требуют от жильцов расселить аварийное жилье самим. ФАН-ТВ

Аварийное жилье — слишком мягкое название для дома 9 в поселке Постояновка Курской области. В здании нет канализации, для обогрева жильцы топят печи, а перекрытия и фасад рушатся на глазах. Здание приговорили к сносу, а жителей — к переселению еще в далеком 2018 году. Однако обращения в сельсовет или районную администрацию для исполнения приказа не приносят результатов.

По-настоящему страшно жильцам стало 11 марта. Ночью на жительницу Александру Белогурову обрушился потолок, по счастливому стечению обстоятельств кусок перекрытий и штукатурки рухнул рядом с кроватью. Хотя бы не на голову. Александра рыдает: боится умереть под обломками.

«Одна грохнула, это мы уже забили, потом еще грохнула. Еще грохнула, можно так-то жить? Представьте. А мне 70 лет. Тут-то было вот так вот. Хотела сейчас помыть, перед 8 марта себе подарок сделать», — жалуется пострадавшая пенсионерка.

Ответы местной администрации поражают равнодушием. Ссылаясь на законодательство, глава Тимского района Курской области Александр Булгаков предлагает жильцам самостоятельно решить вопрос и с расселением, и со сносом дома.

«Мы включили этот дом в реестр аварийных домов, и вот прошло уже три года. За эти три года либо жильцы сами должны были расселиться, чего не было сделано. Мы должны предоставить маневренное жилье на территории, пытались прорабатывать — такого жилья у нас и в муниципалитете нет. <…> Поэтому теперь, кто там проживает, они не расселились, и до сегодняшнего дня, до 14 марта дом должен быть расселен и снесен жителями», — заявляет Александр Булгаков.

Судьбой жильцов, которые не живут, а выживают, заинтересовалась прокуратура Курской области. В суд было направлено административное исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие администрации Тимского района и обязать создать маневренный жилой фонд.