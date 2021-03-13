Автомобилистка и пять детей пострадали в аварии в Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 марта. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии с множеством пострадавших. Машины столкнулись на трассе Санкт-Петербург — Запорожская — Приозерск.

По данным регионального ГУ МВД, 33-летняя женщина на Kia Ceed не справилась с управлением. Иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила автомобиль Mercedes.

В аварии пострадали предполагаемая виновница ДТП, а также пятеро несовершеннолетних. Им диагностировали травмы легкой и средней степеней тяжести.

Лобовое столкновение произошло в Пензенской области. От тяжелых травм скончались два человека, третий был экстренно госпитализирован, сообщал ФАН.