Происхождение сгоревшего над Якутией объекта объяснили в Роскосмосе

Москва, 13 марта. Яркий объект, сгоревший в атмосфере над Якутией, мог быть разгонным блоком «Фрегат», сообщили в пресс-службе компании «Роскосмос».

Очевидцы сняли на видео пролетавший над поселком Усть-Нера Оймяконского района объект и опубликовали ролик в Сети.

«По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок «Фрегат», запущенный в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств», — пояснил представитель пресс-службы Роскосмоса в беседе с РИА Новости.

Эксперт по космонавтике Игорь Лисов на основе открытых данных ВВС США подтвердил агентству, что над Якутией вполне мог пролетать «Фрегат». Его использовали в 2009 году для вывода на орбиту шести спутников.

Ранее предполагалось, что объект в небе Якутии — это выброшенный накануне с МКС мусор. Специалисты опровергли теорию о метеорите, так как скорость движения тела не соотносилась с метеоритом.