Глава СПЧ призвал к сохранению партнерских связей между РФ и Европой

Москва, 13 марта. Сотрудничество России с Советом Европы (СЕ) имеет большой потенциал, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его мнению, взаимодействие РФ с Советом Европы поможет наладить деполитизированные связи. Пандемия коронавируса и последующий за ней экономический кризис привели к «турбулентности» в международных отношениях.

Глава СПЧ считает, что в таких условиях важно приложить усилия для того, чтобы развить партнерские связи между Российской Федерацией и Европой. Сотрудничество с СЕ имеет большой потенциал, поэтому можно развивать отношения на основе взаимного уважения, подчеркнул Фадеев.

Ранее сообщалось, что глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс собирается посетить Москву. Он прибудет с рабочим визитом 15-16 марта.