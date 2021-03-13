Суперпрочный зубной протез создали в Перми

Пермь, 13 марта. Специалисты из Пермского политехнического университета разработали высокопрочный зубной протез с каркасом из композиционного материала на основе стекловолокна Trinia.

По словам создателей, такая основа увеличила прочность конструкции на 77,7% по сравнению с аналогами из пластмассы без добавок и на 55,7%, если сравнивать ее с образцами с металлической сеткой. Кроме того, она оказалась вдвое более стойкой к образованию трещин.

Trinia — высокопрочный легкий материал, схожий по структуре и обеспечивающий химический «контакт» с пластмассой. Стекловолокно уже продемонстрировало эффективность по физико-механическим и технологическим свойствам в ортопедических конструкциях. По словам разработчиков, новая конструкция позволит увеличить срок службы протезов и повысить качество жизни пациентов.

Серьезное повреждение или полная потеря зубов — проблема, с которой сталкивается практически каждый человек. Поэтому качеству протезирования специалисты уделяют большое внимание. Стоматолог-ортопед Андрей Самсонов ранее рассказал, какие методы протезирования существуют, назвал их плюсы и минусы, а также развеял некоторые мифы об этом популярном способе восстановления зубов.