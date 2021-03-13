Председатель парламента Молдавии провела переговоры с послом России

Кишинев, 13 марта. Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный провела переговоры с российским послом в Кишиневе Олегом Васнецовым по вопросам борьбы с пандемией коронавируса.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между Кишиневом и Москвой в различных направлениях. Особое внимание было уделено развитию отношений на парламентском уровне.

Особый акцент Зинаида Гречаный и Олег Васнецов сделали на вопросах борьбы с пандемией коронавируса. В частности, диалог шел об организации и проведении кампании по вакцинации граждан. Информация была опубликована на странице в соцсети молдавского парламентария.

Как стало известно ранее, МИД России попросил Евросоюз отказаться от вмешательства в дела Молдавии.