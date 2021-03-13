Юлия Ступак выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине

Берн, 13 марта. Российская лыжница Юлия Ступак завоевала золото в классическом масс-старте на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии.

Юлия Ступак вслед за Александром Большуновым выиграла масс-старт на последнем в сезоне этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Дистанцию в 10 километров россиянка преодолела за 25 минут 13,3 секунды. Второй стала норвежская лыжница Хейди Венг. Шведка Эбба Андерссон пришла к финишу третьей.

В десятку сильнейших также попала россиянка Татьяна Сорина, показавшая девятый результат. Этап Кубка мира в Энгадине проходит 13–14 марта. Завтра лыжники выйдут на старт в марафоне.