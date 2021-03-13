Астроном оценил опасность приближающегося к Земле гигантского астероида

Москва, 13 марта. Большой астероид 2001 FO32, который приближается к Земле, скорее всего, не представляет особой опасности.

Основная угроза приближающегося к Земле астероида заключается не в нем, а в небесных телах, которые расположены возле Луны. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

«Скорость у всех тел на определенном расстоянии от Солнца определена именно движением вокруг него. Она должна быть порядка 30 километров в секунду и сильно варьироваться от этого значения не может», — заявил он в эфире телеканала «Звезда».

Астероид из группы Аполлона 2001 FO32 обнаружили еще в 2001 году. По оценкам ученых его диаметр составляет 914 метров. Он станет самым крупным астероидом, который приближался к Земле в этом году.

Не так давно ученые из американского космического ведомства NASA и японского Университета Тохоку выяснили, когда погибнет все живое на Земле. В этом им помог суперкомпьютер.