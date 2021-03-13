Поклонник Волочковой бросил гражданскую жену ради балерины

Москва, 13 марта. Поклонник бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой Алексей признался, что ради балерины бросил гражданскую супругу, которая не разделяла его увлечение.

Фанат Волочковой рассказал, что обратил внимание на танцовщицу два года назад и с тех пор старается узнать все возможное о своем кумире.

«Время — три часа ночи, а я не сплю: смотрю интервью по телевизору. Мне настолько было важно понять душу этого человека, его внутренний мир», — объяснил мужчина.

Поклонник даже попытался лично увидеть балерину, посетив ее выступление. Вот только явился мужчина на концерт без цветов, зато страстно целовал руки Волочковой и падал к ее ногам.

Тут же появились сплетни, что поклонник подставной и нужен экс-солистке Большого театра для привлечения внимания к собственной персоне. Но Волочкова утверждает, что впервые видит мужчину.

«Вот такого человека и искала», — прокомментировала она в шоу «Ты не поверишь!»

Балерина нашла поклонника симпатичным и даже попросила его оставить свой номер телефона.

При этом Волочкова, не так давно расставшаяся с женихом, интригует подписчиков в Instagram снимками с таинственным мужчиной. Лица спутника она не показывает.