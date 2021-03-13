Военные НМ ДНР сбили украинский беспилотник над южной окраиной Донецка

Донецк, 13 марта. Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был уничтожен в небе над селом Луганское к югу от Донецка. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, военнослужащие Народной милиции уничтожили беспилотник, который проводил корректировку огня.

«Во время обстрела населенного пункта Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-миллиметровых минометов с помощью беспилотника «Мэвик-2», который был уничтожен слаженными действиям подразделений противовоздушной обороны», — рассказал Басурин.

Помимо этого замначальника НМ ДНР сообщил, что подразделения ВСУ дважды за день нарушили режим прекращения огня. Под обстрел из гранатометов и стрелкового оружия попали район села Ленинское на юге республики и северная окраина Донецка.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают переброску тяжелой техники в Донбасс. Так, в ЛНР заявили об обнаружении на железнодорожной станции города Рубежное 15 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика».