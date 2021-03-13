Необычное «арт-чучело» сожгут на Масленицу в Апатитах. ФАН-ТВ

Одна из самых необычных Маслениц проходит в Апатитах Мурманской области. К проводам зимы отнеслись творчески — вместо чучела соорудили настоящий арт-объект. Его разработал сотрудник местного Дворца культуры Евгений Новиков.

В основу образа заложена идея открытости: арт-объект ориентирован на все стороны света и всегда обращен «лицом» к зрителю.

На городской площади собрались местные жители, праздник посетил и Андрей Малахов с супругой. Для масленичных гуляний на площади установили деревянные конструкции. В завершении праздника на горе Айкуайвенчорр традиционно сожгут «арт-чучело».