Люди с афантазией обладают «иммунитетом» к страшным историям

Лондон, 13 марта. Около 3% населения Земли страдают из-за афантазии. Такое состояние психики характеризуется неспособностью воображать то, чего сам никогда не видел.

Люди с афнатазией оказались невосприимчивы к пугающим историям, заметили британские ученые. Чтобы доказать это, исследователи провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы с разными типами психики: имеющие и не имеющие возможность создавать различные мыслительные образы.

К каждому из них прикрепили датчики для считывания эмоционального фона. Затем в комнате, где они находились, приглушали свет, и читали страшные истории. Оказалось, что люди с афантазией практически не пугались и сохраняли спокойное состояние. Их не трогали сюжеты о падении с высоты, укусах акул и крушениях самолета. Однако после того, как они видели картинки, то их результат приравнивался к общему. Результат исследования опубликован в Proceedings of the Royal Society.

Многие люди испытывают трудности с тем, чтобы начать мечтать. Оказалось, некоторым гораздо проще думать о бытовых вещах. Информацией об этом ранее поделились исследователи из Университета Флориды.