Спасатели тушат пожар на территории культурно-спортивного комплекса под Кировом

Киров, 13 марта. Возгорание произошло в спорткомплексе, расположенном в кировском поселке Уни. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

Площадь возгорания в здании на Красноармейской улице составила примерно 600 кв. метров. Сведений о погибших или пострадавших участников события не поступало, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Всего в ликвидации огня принимают участие 22 человека, а также девять единиц спецтехники. Позднее специалисты установят причину ЧП, по итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники МЧС устранили пожар в Доме культуры, расположенном в Красноярском крае, передавал телеканал «360«. На устранения ЧП спасателям потребовалось несколько часов.