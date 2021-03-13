Онкобольной иллюзионист Сафронов заявил, что уже составил завещание

Москва, 13 марта. Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов сообщил, что решил «подстраховаться» и составил завещание.

По словам 38-летнего иллюзиониста, он сделал это еще до болезни, когда много гастролировал. Предложение составить завещание было сделано родителями его жены. Они полагали, что «завещание расставит все на свои места». Несмотря на страшный диагноз, звезда не опускает руки.

«Я нормально себя чувствую. Стараюсь радовать людей, не собираюсь ходить убитый горем. Поддерживают братья, друзья из шоу-бизнеса», — сказал артист в интервью «СтарХиту».

Информация о болезни Сергея Сафронова появилась в СМИ неделю назад. Фокусник успокоил поклонников, сообщив, что получает необходимое лечение. При этом звезда ездит не в дорогую клинику, а лечится в обычной больнице. Сафронов пояснил, что у него «нет короны на голове», поэтому он не хочет, чтобы в частной клинике с него «сдували пылинки».

Больше всего иллюзиониста беспокоит здоровье родителей. Сафронов переживает, что плохие новости могут «подкосить» маму, которая до этого уже перенесла несколько инфарктов. Сергей старается позитивно смотреть на мир и верит в свое исцеление.