Трое норвежских медиков попали в больницу с тромбами после вакцинации AstraZeneca

Осло, 13 марта. Ряд стран, в том числе Дания и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, когда поняли, что у людей начали образовываться тромбы.

Вакцину AstraZeneca против новой коронавирусной инфекции разработала британско-шведская компания. Информация о появлении тромбов у молодых медицинских сотрудников появилась 13 марта. Сразу после этого ряд стран принял серьезные меры — приостановил работу с препаратом.

«13 марта мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре», — заявил представитель Норвежского института здравоохранения в беседе с редакцией газеты «Афтенпослен».

Пока одни страны думают, нужно ли продолжать вакцинацию AstraZeneca населения, Германия заявляет, что считает разработку британско-шведской компании безопасной и намерена ее и дальше использовать.