Ученые выяснили, почему птицы стараются избегать трудноуловимых ярких бабочек

Вашингтон, 13 марта. Птицы научились избегать трудноуловимых ярких бабочек и похожих на них видов. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты из Соединенных Штатов провели эксперимент в лабораторных условиях, выяснив, что птицы запоминают рисунок на крыльях бабочек с ярким окрасом или неприятным запахом. В последующих исследованиях позвоночные игнорировали насекомых.

Ученые из Соединенных Штатов пришли к выводу, что яркий вид насекомых означает для птиц, что они довольно быстрые. Хищники учатся связывать такие паттерны с бесполезной погоней, которая оставит их голодными. Результаты исследования свидетельствуют, что для птиц характерно усвоенное поведение.

Одна из находок американских ученых разрушила теорию происхождения позвоночных. Раньше считалось, что аммоцеты (фильтрующие личинки современных миног) — это прообразы позвоночных на ранней стадии развития. Однако впоследствии выяснилось, что это не так.