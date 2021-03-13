Полиция Франции задержала подростков, планировавших совершить теракт

Париж, 13 марта. Французская полиция задержала молодых террористов. Юноши предстали перед судом. Они были втянуты в незаконную деятельность посредством соцсетей.

Правоохранители задержали одного подростка в коммуне Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин), а второго — в Марселе (департамент Буш-дю-Рон). Их обвиняют в планировании террористического акта. В ходе следствия выяснилось, что один из юношей был подписан на Telegram-канал, в котором звучали идеи радикального характера. Другой, по данным полиции, поддерживал контакт с джихадистами посредством социальных сетей. Молодые люди уже предстали перед судьей по делам о терроризме.

Трое подростков из Омска попались на экстремизме, сообщал ранее телеканал «360«. Они вдохновились известным бандитом и били приезжих.