Нью-Йорк, 13 марта. Женщине из США после вакцинации от коронавируса выписали трогательный рецепт «лекарства», который разрешал ей обняться с внучкой.

Американка не могла полноценно проводить время со своей семьей из-за COVID-19 в течение года. Ее дочь рассказала, что во время общения приходилось соблюдать дистанцию в два метра. С марта 2020 года женщину никто не обнимал, так как она не позволяла этого делать ради безопасности близких.

Жительница Нью-Йорка перестала переживать после того, как получила вторую дозу вакцины против коронавируса. Семейный врач решил помочь женщине чувствовать себя комфортно и выписал трогательный рецепт на необычное «лекарство», в котором указал, что разрешает ей заключить в объятия внучку. Увидев назначение, американка расплакалась и обнялась с членами семьи.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» уже применяется в ряде стран Евросоюза. Италия может запустить ее производство уже в июле. Разработку ученых из РФ высоко оценил глава постоянной комиссии Германии Томас Мертенс.