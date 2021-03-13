Координатор форума «Муниципальная Россия» сообщила об отмене мероприятия

Москва, 13 марта. Московская полиция провела задержания на форуме «Муниципальная Россия». После этого координатор проекта сообщила, что мероприятие дальше не будут проводиться в очном формате.

В столице России на форуме «Муниципальная Россия» в Измайлово задержали всех его участников. Среди задержанных людей оказался и депутат петербургского ЗакСа Максим Резник. Всех обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). Координатор проекта 13 марта сообщила, что форум больше не будут проводить в том формате, в котором изначально планировалось.

«Форум НКО-иноагента в Москве, где проводились задержания, сегодня не будет продолжен в том формате, в котором планировалось», — сообщила РИА Новости координатор проекта, не уточняя каких-либо других деталей.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей высказался о задержании Максима Резника. По его мнению, депутатский статус сотрудника петербургского ЗакСа не должен иметь никакого значения, если он действительно был участником скомпрометированного форума «Муниципальная Россия».