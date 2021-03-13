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Координатор форума «Муниципальная Россия» сообщила об отмене мероприятия

Координатор форума «Муниципальная Россия» сообщила об отмене мероприятия

Москва, 13 марта. Московская полиция провела задержания на форуме «Муниципальная Россия». После этого координатор проекта сообщила, что мероприятие дальше не будут проводиться в очном формате.

В столице России на форуме «Муниципальная Россия» в Измайлово задержали всех его участников. Среди задержанных людей оказался и депутат петербургского ЗакСа Максим Резник. Всех обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). Координатор проекта 13 марта сообщила, что форум больше не будут проводить в том формате, в котором изначально планировалось.

«Форум НКО-иноагента в Москве, где проводились задержания, сегодня не будет продолжен в том формате, в котором планировалось», — сообщила РИА Новости координатор проекта, не уточняя каких-либо других деталей.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей высказался о задержании Максима Резника. По его мнению, депутатский статус сотрудника петербургского ЗакСа не должен иметь никакого значения, если он действительно был участником скомпрометированного форума «Муниципальная Россия».

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