Объем разрешенного к строительству жилья вырос на 18% за два месяца

Москва, 13 марта. Объем жилья, проекты строительства которого получили разрешения в январе-феврале 2021 года, составил 3,6 млн квадратных метров. Это на 18% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что застройщики понимают свои перспективы и начинают новые проекты. Это значит, что на рынке будет достигаться баланс спроса и предложения, а у людей появится больше возможностей приобрести новое жилье, рассказал Хуснуллин в Instagram.

Вице-премьер уточнил, что за два месяца 2021 года в России было выдано 379 разрешений на строительство жилой недвижимости в 70 регионах. Лидерами среди федеральных субъектов стали Москва (722,4 тысячи квадратных метров), Ростовская (278 тысячи) и Свердловская (165,4 тысячи) области.

Марат Хуснуллин ранее сообщил, что с начала 2021 года ипотеку в России оформили 240 тысяч семей. По его оценке, рост ипотечного кредитования в стране наблюдается девять месяцев подряд.

Основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров в комментарии ФАН отметил, что поддержку рынку жилья в России значительно оказывает программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Меры правительства помогли не только застройщикам, но и семьям, которые ждали момента, чтобы взять ипотеку по низкой ставке.