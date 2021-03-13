Рустам Солнцев объяснил низкие рейтинги шоу «Бородина против Бузовой»

Не успели фанаты «Дома-2» оправиться от закрытия телестройки на ТНТ, как Сеть разразила очередная громкая новость: из-за низких рейтингов закрывается шоу «Бородина против Бузовой». Блогер, экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил низкие рейтинги дочернего проекта «домушников».

По мнению шоумена, ведущим проекта Ксении Бородиной и Ольге Бузовой просто нечего сказать своему зрителю. По словам Солнцева, они зарекомендовали себя как профнепригодные в этой области.

«В формате разговора они обе профнепригодны. Им уже дана оценка историей и рейтингами за последние годы. Проблема таких людей, как Ксюша и Оля, в том, что люди говорят много, но сказать им нечего. Это, конечно, относится в большей степени к Оле, она говорит впустую, контент-наполнение бессодержательно», — отмечает блогер.

Кроме того, Солнцев видит и еще одну проблему ведущих — их имидж, заложницами которого они стали. По словам экс-участника «Дома-2», телеканалу ТНТ нужны люди, которые не боятся быть собой и не боятся говорить правду.

«Этот так называемый имидж на самом деле уже поперек горла встал и им самим, и зрителям. Зрители дали это понять своим невниманием. Этому шоу и каналу нужны люди, которые не фальшивят. Девочки — это нота, которая фальшивит уже много лет. Эта нота диссонирует с общественным мнением», — говорит Солнцев.

Блогер также посоветовал ведущим пересмотреть свои взгляды на жизнь: «Им нужно перестать быть теми, кем они не являются».

Ранее свое мнение на тему закрытия проекта «Бородина против Бузовой» высказал эксперт комиссии ОП РФ по СМИ, блогер Вадим Манукян. Он считает, что на телеканале ТНТ в нынешнем году пытаются переформатировать эфирную сетку и постепенно отойти от жанра скандальных шоу.