От Примадонны до Милохина: Настя Ивлеева отпраздновала юбилей

Вчера, 12 марта бывшая участница «Орла и решки» Настя Ивлеева закатила широкое празднование в честь 30-летия. На светскую тусовку были приглашены все сливки российского шоу-бизнеса: от Примадонны до Дани Милохина.

Настюшка-опасность в честь юбилея арендовала целый ресторан в центре Москвы, вечеринка проходила в стиле барочный киберпанк. Поэтому всем приглашенным пришлось очень постараться в выборе костюмов, поскольку именинница установила строгий дресс-код, связанный с эпохой барокко.

Все гости были в необычных образах, так, Ксения Собчак предстала с массивным крестом на шее и в огромном венце на голове. Алла Пугачева появилась на празднике в черных мини-шортах и шляпе с перьями, а ее супруг Максим Галкин, как настоящий джентльмен, фотографировал жену на красивом фоне для Instagram.

Сама виновница торжества сменила несколько нарядов в течение всего вечера, но больше всего поклонники оценили ее «ледяной» маникюр, который она с гордостью демонстрировала публике.

Проведение своего юбилея блогер доверила Владимиру Маркони и Александру Гудкову. В музыкальный плейлист вечеринки вошли треки супруга Ивлеевой Элджея и другие хиты российских чартов. А в перерыве между танцами проходили различные выступления профессиональных артистов.

«Ну что, надо сказать, я под большим впечатлением от вчерашнего. Я редко куда-то хожу не по работе, потому что все тусовки превратились в одинаковые бессмысленные мероприятия, куда ходят «отрабатывать дружбу», а не тусить. А тут, благодаря Настюшке, прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых. Помните хэллоуины Гулливера в доме архитектора? Кто помнит, тот поймет. Короче, это было очень весело, и дресс-код кибершик — это прям попадание в точку. Ну и фото (листайте карусель), где я между Милохиным и Пугачевой — считаю историческим!» — поделилась впечатлениями Ксения Собчак в своем Instagram.

Напомним, что свой юбилей Настя встретила ещё 8-го Марта в один день с телеведущей Ксенией Бородиной.