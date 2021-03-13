Еще четыре близких к SARS-CoV-2 коронавируса нашли у летучих мышей в Китае

Пекин, 13 марта. Четыре родственных SARS-CoV-2 генома коронавируса были найдены в анализах летучих мышей с юго-востока Китая.

Такое открытие сделала группа австралийских и китайских ученых. По итогам своего исследования они опубликовали статью, которую разместили на ресурсе bioRxiv.

«Мы провели исследование 411 образцов от 23 видов мышей, проживающих в регионе в провинции Юньнань, Китай. Из данных мы извлекли 24 полноразмерных генома коронавируса, в том числе четыре родственных новому SARS-CoV-2, и три генома, родственных SARS-CoV», — сказано в сообщении.

Один из обнаруженных учеными вирусов имеет структуру генома, которая на 94,5: похожа на SARS-CoV-2. При этом еще три родственных ему коронавируса оказались практически идентичными тем, что ранее были найдены у панголинов из Гуанси. Исследователи надеются, что полученные ими сведения помогут в дальнейших поисках происхождения коронавируса.

Не так давно Доктор Комаровский рассказал о методе, с помощью которого он обнаружил у себя коронавирус. По его словам, помогла ему в этом обычная горчица.