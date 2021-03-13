Светлана Лобода рассказала о непростых отношениях с мамой

Москва, 13 марта. Известная украинская певица Светлана Лобода стала гостьей развлекательного шоу Ивана Урганта на Первом канале.

Участница Евровидения в эфире шоу «Вечерний Ургант» призналась, что в юности у нее были не самые лучшие отношения с матерью. По словам Светланы, когда ей было 17 лет, она пришла домой в нетрезвом состоянии. Шокированная мать схватила ее за волосы и потащила в ванную комнату.

«Я пришла пьяная домой, и у меня была покрашена часть волос: у меня перо такое было выкрашено в зеленый цвет», — поделилась звезда.

Оказалось, что родительница решила смыть краску с волос дочери и привести ее в чувство. После этого случая Лобода больше никогда не появлялась дома пьяной. Сейчас 38-летняя Светлана часто советуется с матерью и прислушивается к ее мнению. Украинская певица считает, что мама — самый прекрасный и отзывчивый человек на земле.

Светлана Лобода старается быть не только хорошей дочерью, но и прекрасной матерью. Она не разрешила своей 9-летней наследнице Еве участвовать в шоу «Голос». Певица испугалась, что на ее девочку выльется поток негатива со стороны зрителей. Многим россиянам не нравится, что звездные родители используют эту площадку для «раскрутки» своих детей.