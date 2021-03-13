Способность распознавать фейковые новости зависит от уровня эмоционального интеллекта

Глазго, 13 марта. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта с меньшей вероятностью будут восприимчивы к фейковым новостям, к такому выводу пришли шотландские ученые.

Исследователи из Университета Стратклайда провели эксперимент, в ходе которого попросили участников прочитать серию новостей в социальных сетях и определить, были ли они настоящими или вымышленными, а также кратко обосновать свои выводы.

Кроме того, добровольцам дали пройти тест, позволяющий определить их уровень эмоционального интеллекта (EQ). Испытуемым задали ряд вопросов при рассмотрении правдивости каждого текста.

Оказалось, что те, кто правильно определил типы новостей, чаще всего получали высокие баллы в тестах на EQ. Таким образом, между правильной идентификацией текстов и уровнем эмоционального интеллекта была отмечена корреляция, передает PLOS ONE.

Исследователи по всему миру регулярно обнаруживают различные взаимосвязи. Британские ученые ранее нашли связь между размером стопы и продолжительностью жизни человека. Правда, они оговорились, что научных объяснений теория пока не имеет.