Безруков признался, что дарил свои картины Табакову и Андрееву

Москва, 13 марта. Актер Сергей Безруков признался, что давно увлекается живописью. Собственноручно написанные картины он даже дарил таким мэтрам, как Олег Табаков и Владимир Андреев.

Звезда «Бригады» рассказал, что хобби сформировалось еще в детстве. Безруков рисовал гуашью и акварелью, дарил работы на дни рождения. Некоторые, считает актер, еще могли сохраниться у кого-то из сокурсников.

А затем Безруков взялся за масляные краски. Такой подарок ему преподнесла жена. Период самоизоляции из-за пандемии коронавируса он провел с пользой — совершенствовал свои умения.

«Но я не думаю, что буду этим зарабатывать. Но тем не менее понимаешь, если жизнь застваит, уже начнешь заниматься всем чем угодно, лишь бы действительно семья выжила», — заявил актер в шоу «Ты не поверишь!»

Безруков рассказывал, что из-за ограничительных мер, введенных в период пандемии коронавируса, полгода не снимался и не выходил на сцену. Артист столкнулся с проблемами с ипотекой, перебрался с семьей на дачу, где занялся огородом и курами.