Экс-президент Боливии Жанин Аньес арестована за госпереворот 2019 года

В ноябре 2019 года в Боливии произошел государственный переворот, в результате которого действующий президент страны Эво Моралес был вынужден отречься от власти и бежать из страны. Новым главой государства провозгласила себя сенатор Жанин Аньес, которую поддержали США, Бразилия и ОАГ. Сейчас она и ее ближайшие помощники оказались за решеткой по обвинениям в терроризме и организации государственного переворота.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о громком судебном разбирательстве и его последствиях.

Арест самопровозглашенной

Жанин Аньес была арестована в ночь на 13 марта в своем доме в пригороде Тринидада. Оперативники окружили здание еще днем, но задержание удалось провести только ночью. Операцией руководили глава кабинета министров Карлос дель Кастильо и глава национальной полиции полковник Джонни Агилера.

Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía.#Justicia — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 13, 2021

Оперативники зачитали постановление об аресте и увели Аньес, не надевая наручники. Она была доставлена в Ла-Пас, где будет дожидаться первых судебных слушаний. За несколько часов до этого суд Ла-Паса выдал ордер на ее арест по обвинениям в терроризме, подстрекательстве к мятежу и государственной измене в 2019 году. Сама политик назвала обвинила правящую партию «Движение к социализму» (MAS) в политическом преследовании.

«Я заявляю Боливии и всему миру, что в результате злоупотреблений и политических преследований правительство MAS приказало меня арестовать. Оно обвиняет меня в причастности к государственному перевороту, которого никогда не было. Я молюсь за Боливию и за всех боливийцев», — написала Аньес в своем Twitter.

Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 13, 2021

Министр юстиции Боливии Иван Лима Магне отметил, что преступления, в которых обвиняют Аньес, были совершены ей в должности сенатора, а не президента страны, — поэтому она не может рассчитывать на неприкосновенность. Министр подчеркнул, что судебные власти и прокуратура действуют независимо от правительства Луиса Арсе.

El ministro de Justicia asegura que la orden de aprehensión en contra de Áñez es legal... https://t.co/PjX2fNYQ4M — EL DEBER (@grupoeldeber) March 13, 2021

Другие фигуранты

Суд Ла-Паса также выдал ордеры на арест пяти бывших министров правительства Жанин Аньес. В уголовный розыск были объявлены экс-министр энергетики Родриго Гусман, глава кабинетов министров Артуро Мурильо, экс-глава администрации президента Йерко Нуньес, бывший министр обороны Луис Фернандо Лопес и экс-министр юстиции Альваро Коимбра.

???????? Rodrigo Guzmán, exministro de Energías, acaba de ser detenido en Trinidad (Departamento de Beni) y será trasladado en las próximas horas a La Paz. Guzmán asegura que "ha sido secuestrado" por el gobierno.pic.twitter.com/OCISVPprr9 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) March 12, 2021

К настоящему времени известно об аресте Родриго Гусмана и Альваро Коимбра, они также доставлены в Ла-Пас. Фернандо Лопес и Артуро Мурильо бежали из страны вскоре после победы Луиса Арсе на президентских выборах в 2020 году. В настоящее время их разыскивает Интерпол.

Среди прочих на скамье подсудимых могут оказаться представители силового блока. Полиция получили ордеры на арест двоих генералов ВВС, двоих генералов сухопутных войск, адмирала и вице-адмирала, а также генерала полиции.

11 марта стало известно об аресте адмирала Флавио Арсе Сан-Мартина, который возглавлял национальную армию в 2019 году. Он был одним из тех военных, которые публично призвали Эво Моралеса уйти в отставку для предотвращения кровопролития и гражданской войны.

Almirante Flavio Arce, jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe de las FF.AA. que pidió la renuncia a Evo Morales fue aprehendido tras declarar en el caso "golpe de Estado" (nov-2019). Tendrá audiencia de medidas cautelares. El proceso lo promueve ex diputada del MAS. @telesurtv pic.twitter.com/zvJvxADWXC — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) March 10, 2021

Массовые убийства в Сакабе

Помимо организации мятежа, бывших военных и государственных служащих обвиняют причастности к массовому убийству, которое произошло в городе Сакаба 15 ноября 2019 года. За день до этого Жанин Аньес наделила военных и полицией безграничными полномочиями «для подавления волнений и охраны правопорядка».

В результате жесткого подавления протестов полицией и армией 11 человек были убиты и 78 получили ранения. Позже в районе Сенката погибли еще 11 боливийцев и несколько десятков были ранены. Стороны использовали в противостоянии пистолеты, динамит и бутылки с зажигательной смесью.

Позже правозащитная организация при университете Гарварда осудила действия полиции и военных и отметила что правительство Жанин Аньес совершило множественные нарушения прав человека. Межамериканская комиссия по правам человека ОАГ призвала новые власти Боливии отменить указ о полномочиях силовиков и наказать виновных. Фактически расследование обстоятельств кровопролития началось только после прихода к власти Луиса Арсе в ноябре 2020 года.

Госпереворот в Боливии

В ноябре 2019 года после президентских выборов в Боливии высшие полицейские и военные чины потребовали отставки действующего лидера Эво Моралеса, несмотря на то что он набрал большее количество голосов — 47,8%, а его ближайший соперник Карлос Меса — 38,2%. Поводом для отставки послужил доклад Организации американских государств (ОАГ) о фальсификациях во время голосования и подсчета голосов.

После непрекращающихся протестов, которые привели к гибели десятков людей по всей стране, и давления полицейского и военного истеблишмента Моралес сложил полномочия и был вынужден просить политического убежища у Мексики. В дальнейшем лидер социалистов нашел убежище в Аргентине, откуда он координировал действия своей партии.

Президентство де-факто

Его место заняла оппозиционный сенатор Жанин Аньес, шестая в линии преемственности президентства. 12 ноября Аньес формально вступила в должность главы государства согласно 169 статье Конституции Боливии, — однако в ходе сессии парламента, которая утвердила ее на этом посту, отсутствовали все депутаты партии «Движение к социализму». Национальная ассамблея не набрала соответствующего кворума для утверждения назначения главы государства, однако Жанин Аньес провозгласила себя временным президентом страны. В тот же день ее поддержали правительства США и Бразилии, а также ОАГ.

Аньес пообещала организовать проведение «свободных, демократических всеобщих выборов», однако под разными предлогами трижды переносила голосование. Придя к власти, Аньес организовала чистки в правительстве и преследование представителей MAS и их сторонников. Самого Моралеса новые власти обвинили в мошенничестве, попытке использовать военных против мирных людей, пособничестве наркотрафику, педофилии и связях с радикалами из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила переходное правительство в политическом преследовании оппонентов.

#LaReglaDelPomodoro | Un audio filtrado de Evo Morales, en que dice que se debe bloquear el paso de comida a varias ciudades, es la razón para el proceso que el exmandatario tiene en ????????. Escuche el análisis del director de @BrujulaNoticias, Raúl Peñaranda.https://t.co/w8Y5iFJjQX — Al Grano Press (@algranopress) April 24, 2020

За 11 месяцев во главе государства Жанин Аньес полностью потеряла доверие населения из-за неэффективной политики по борьбе с пандемией COVID-19, коррупционных скандалов, сокращения социальных расходов и экономического кризиса. Она также разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой и заморозила связи с Аргентиной и Кубой.

#20May filósofo y teólogo argentino Alejandro Dausá :La compra de respiradores españoles con sobreprecio destapó un escándalo de corrupción en #Bolivia.



El gobierno de facto de Jeanine Áñez compró 150 respiradores a 27 mil dólares, cuando en otros países el costo es menor pic.twitter.com/OX50QO5Z0A — La Radio del Sur (@laradiodelsur) May 20, 2020

Временное правительство также взяло кредит у ВМФ на сумму в 346 млн долларов. Нынешние власти посчитали это нарушением экономического суверенитета страны и вернули займ, уплатив проценты и неустойку. Самой Аньес теперь также предстоит ответить перед судом за получение кредита.

#BCB | Comunicado de Prensa

El BCB en defensa de los intereses económicos del país, devuelve crédito irregular y oneroso al FMI

Lee el comunicado completo en: https://t.co/j0GDNBMJmV pic.twitter.com/zyr9Ndrgx7 — Banco Central de Bolivia (@BancoCentralBO) February 17, 2021

Не имея шансов на избрание, Аньес отказалась от участия в президентских выборах в октябре 2020 года, на которых в первом же туре победил кандидат от MAS Луис Арсе. 7 марта она приняла участие в губернаторских выборах на своей родине в Бени, однако заняла лишь третье место с 13% голосов.

Общественная реакция

Известие об аресте Жанин Аньес и ее бывших подчиненных разделило страну. Сторонники «Движения к социализму» считают, что организаторы государственного переворота 2019 года наконец ответят перед законом. Оппозиция называет происходящее политическим преследованием и местью со стороны социалистов.

Спикер Сената и член партии MAS Андронико Родригес заявил, что суд выполняет свой конституционный долг, поскольку заговорщики заслуживают справедливого наказания.

«Те, кто сегодня утверждает, что являются жертвами политических преследований, должны были тысячу раз подумать, прежде чем нарушить конституционный порядок в ноябре 2019», — написал он.

Лидер социалистов Эво Моралес также выступает за расследование всех преступлений, совершенных во время кратковременного правительства Жанин Аньес. Он считает, что все арестованные лично причастны к государственному перевороту и последовавшему кровопролитию.

«Я выступаю за справедливость и правду для 36 жертв, более 800 раненых и более 1500 незаконно задержанных в результате государственного переворота. Мы требуем провести расследование и наказать виновных и пособников диктатуры, которая разграбила экономику и посягнула на жизнь и демократию в Боливии», — написал он в своем Twitter.

Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 13, 2021

Политический альянс «Гражданское единство» (Comunidad Ciudadana) заявил о фальсификации уголовного дела против Аньес.

«Мы пришли к выводу, что виновные в крупнейшем избирательном мошенничестве со времен установления демократии, которые сегодня контролируют правительство, суд и прокуратуру (MAS), диктуют амнистию для себя и начинают преследование тех, кто управлял страной в соответствии с конституционным правопреемством», — говорится в заявлении альянса.

Председатель «Гражданского единства» Карлос Меса назвал уголовные дела проявлением диктатуры. Он обвинил MAS в захвате полномочий суда и прокуратуры.

Бывший президент Боливии Туто Кирога утверждает, что Эво Моралес вернулся в Боливию, «чтобы устроить расправу над оппонентами».

«В Боливии Эво отдает приказ и его прокуроры выполняют. Он нарушил Конституцию, смухлевал на выборах и сбежал. Теперь он амнистирует своих сообщников и развязывает реваншистскую охоту. Луис Арсе, вы ученик тирана, быть министром не является преступлением и не заслуживает похищения», — так он прокомментировал арест Родриго Гусмана.

En #Bolivia Evo manda y sus fiscales cumplen.

Él violó Constitución, desconoció 21F, hizo fraude y escapó. Ahora otorga impunidad a sus cómplices y desata cacería revanchista "de canto".@LuchoXBolivia eres un aprendiz de tirano, ser Ministro NO es delito ni amerita secuestro. pic.twitter.com/y8Un11s9KZ — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) March 12, 2021

Международная реакция

Human Rights Watch, которая ранее обвинила Аньес в политических репрессиях, на сей раз выступила на ее стороне. Директор организации по Латинской Америке Хосе Мигель Виванко написал, что нет никаких доказательств причастности бывшей главы государства к предполагаемому терроризму. Он также поставил под сомнение честность и беспристрастность судебной системы Боливии.

Bolivia: Los órdenes de captura contra Añez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de “terrorismo”.



Por ello, generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos. pic.twitter.com/7qyYnjMsoB — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) March 12, 2021

США и ОАГ, поддержавшие отставку Моралеса в 2019 году, на данный момент никак не отреагировали на задержание бывших чиновников и военных. В ООН также не прокомментировали последние события.

Мнение эксперта

Доктор политических наук, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев считает, что международное сообщество вмешается в расследование и окажет давление на правительство Луиса Арсе.

«Это был настоящий государственный переворот. Я не думаю, что правозащитные и международные организации выступят в поддержку этих лиц, поскольку они действительно совершили переворот», — сказал он.

Эксперт отметил, что правительство Боливии и «Движение к социализму» не желают долгого тюремного заключения для Жанин Аньес и ее приспешников — такие действия способны спровоцировать новый раскол в обществе. Владимир Сударев утверждает, что для правительства Арсе лучшим вариантом было бы отстранение заговорщиков от политической жизни или незначительные тюремные сроки.