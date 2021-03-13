Карнаухов назвал законными действия МВД при задержании участников «Муниципальной России»

В субботу, 13 марта, правоохранители задержали всех участников форума «Муниципальная Россия» (МР). По версии МВД, мероприятие проводилось при поддержке иностранной организации OpenRussia, которая признана в России нежелательной. В отношении задержанных будут составлены протоколы по статье 20.33 КоАП, что вызвало среди них волну недовольств. Редакция ФАН обратилась к политологу Сергею Карнаухову с просьбой оценить действия сотрудников уполномоченных органов.

Задержания обоснованы?

Среди задержанных на форуме «Муниципальная Россия» были известные в оппозиционной среде деятели. Там присутствовали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник, мундепы Илья Яшин и Юлия Галямина, вице-президент фонда «Свободная Россия» (признан нежелательным) Владимир Кара-Мурза-младший, а также координаторы «Открытой России» Андрей Пивоваров и Татьяна Усманова. На всех задержанных составят протоколы по статье 20.33 КоАП — сотрудничество с нежелательной организацией.

В МВД считают, что мероприятие проводилось иностранной структурой OpenRussiaFoundation, а руководство и участие в «Открытой России» ведомство приравнивает к руководству в зарубежной ORF. Один из задержанных — Андрей Пивоваров — является руководителем организации «Объединенные демократы», созданной для участия в петербургских выборах. Последняя также представляет собой проект НКО «Открытый Петербург», включенный Министерством юстиции РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Доказывая, что форум «Муниципальная Россия» был организован «Открытой Россией», правоохранители ссылаются на рапорты сотрудников 2-го спецблока московской полиции и на страницы «ВКонтакте» Усмановой и Пивоварова, сообщили «Открытые медиа». Также отметим, что «Открытая Россия» ведет деятельность без образования юридического лица.

В пресс-службе Михаила Ходорковского, напрямую связанного с «Открытой Россией», заявили, что задержания якобы не имели логики и вся история «не имеет законных или правовых оснований».

На самом же деле, согласно российскому законодательству, за участие и управление структурой, чья деятельность признана нежелательной на территории страны, предусматривается уголовная и административная ответственность. Например, рядовым гражданам, пришедшим на форум, может грозить штраф до 15 тысяч рублей. В отношении координаторов нежелательной организации следователи могут рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальная санкция в таком случае подразумевает лишение свободы до шести лет с лишением возможности заниматься определенной деятельностью на срок до десять лет.

Принцип работы структур Ходорковского в России

В комментарии журналисту ФАН доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов прокомментировал ситуацию, дав оценку деятельности правоохранительных органов. Он обратил внимание, что все задержанные участники форума «Муниципальная Россия» имели представление, на какое мероприятие они пришли.

«Это мероприятие организовано де-факто, какими бы лозунгами они не прикрывались, это «Открытая Россия». Организация нежелательна. Соответственно, деятельность органов абсолютно законна. В самом начале один из руководителей полиции Москвы вышел (на мероприятие. — Прим. ФАН) и сказал, что люди участвуют в деятельности нежелательной структуры. Он сказал, что все будут задержаны для проведения оперативно-розыскных мероприятий», — указал эксперт.

То, о чем заявил сотрудник МВД, полностью соответствует федеральному законодательству. Существует два закона, на основании которого производятся процедуры ОРМ. Речь идет о ФЗ «О полиции» и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», которая также определяет объем прав и компетенции силовых структур.

«Из того, что произошло сегодня, стоит сделать важный вывод: Ходорковский, пользуясь случаем, когда образовал вакуум деятельности оппозиционных структур по случаю ареста Навального, начал пытаться его заполнять параллельными структурами, которые дублируют всю инфраструктуру, создаваемую в рамках проекта «Навальный». В частности, «Объединенные демократы» — это фактически полная копия «Умного голосования», — добавил Карнаухов.

Все, что происходило 13 марта на форуме «Муниципальной России», политолог охарактеризовал как событие антигосударственного характера. Также он призвал учитывать, что подобная деятельность направляется Михаилом Ходорковским, работающим в тандеме с западными спецслужбами. По этой причине подобные инциденты требуют немедленного реагирования на законодательном уровне.

«Мы находимся в ситуации, которая невозможна для любого другого государства. Представить себе, что подобный форум мог бы состояться в США, Германии или Франции, невозможно. На корню бы все было пресечено. В отличие от нашего либерального уголовного законодательства, на Западе нет статей, которые бы предусматривали категорию ареста на 2-3 года. Там все это относится к категории особо тяжких преступлений и наказывается сроками в виде 10-15 лет лишения свободы», — резюмировал доцент РАНхГИС.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал задержание члена петербургского ЗакСа Максима Резника на форуме МР. По его мнению, Резник пошел на данное мероприятие, чтобы попытаться замаскировать возможные проблемы с законом.