Лондон, 13 марта. Изучением синдрома VEXAS занимаются специалисты Университета Лидса. Впервые заболевание, которое поражает только мужчин, было найдено в 2020 году.

Недуг настигает представителей сильного пола старше 50 лет и вызывает у них сильное недомогание и утомление. В конце концов заболевание может стать причиной смерти человека. Новое исследование опровергло мнение о том, что болезнь является редкой. Работа указала на наличие генетических мутаций у мужчин, которые приводят к более частому возникновению синдрома VEXAS.

В эксперименте ученых из Университета Лидса участвовали 18 пациентов с симптомами заболевания. У 10 из них специалисты нашли новые мутации синдрома. Восемь из них уже исследовались, в то время как остальные две науке еще неизвестны. Теперь исследователям редстоит изучить обнаруженные штаммы VEXAS для того, чтобы выяснить, насколько болезнь на самом деле распространена.

Синдром VEXAS вызывает летальный исход в 40% случаев. Сравнением болезни с коронавирусом SARS-CoV-2 занимались ученые из Российской Федерации. По факту исследования они заявили, что VEXAS — генетический недуг и не имеет отношения к инфекциям и вирусам.