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Редкий синдром VEXAS оказался более распространенным, чем считалось ранее

Редкий синдром VEXAS оказался более распространенным, чем считалось ранее

Лондон, 13 марта. Изучением синдрома VEXAS занимаются специалисты Университета Лидса. Впервые заболевание, которое поражает только мужчин, было найдено в 2020 году.

Недуг настигает представителей сильного пола старше 50 лет и вызывает у них сильное недомогание и утомление. В конце концов заболевание может стать причиной смерти человека. Новое исследование опровергло мнение о том, что болезнь является редкой. Работа указала на наличие генетических мутаций у мужчин, которые приводят к более частому возникновению синдрома VEXAS.

В эксперименте ученых из Университета Лидса участвовали 18 пациентов с симптомами заболевания. У 10 из них специалисты нашли новые мутации синдрома. Восемь из них уже исследовались, в то время как остальные две науке еще неизвестны. Теперь исследователям редстоит изучить обнаруженные штаммы VEXAS для того, чтобы выяснить, насколько болезнь на самом деле распространена.

Синдром VEXAS вызывает летальный исход в 40% случаев. Сравнением болезни с коронавирусом SARS-CoV-2 занимались ученые из Российской Федерации. По факту исследования они заявили, что VEXAS — генетический недуг и не имеет отношения к инфекциям и вирусам.

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